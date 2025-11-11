Bufera sull’occhiataccia di Miss Israele al debutto di Miss Palestina. La replica della modella: «Sono stata fraintesa» – Il video

Molti utenti hanno interpretato lo sguardo di Shiraz verso la collega palestinese come ostile o di disapprovazione. Ma lei nega

Un momento sul palco di Miss Universo in Thailandia ha scatenato la polemica sui social per un presunto sguardo che ha coinvolto le concorrenti di Israele e Palestina, Melanie Shiraz e Nadeen Ayoub. In un video diventato virale, molti utenti hanno interpretato lo sguardo di Shiraz verso la collega palestinese come ostile o di disapprovazione, scatenando commenti che insinuavano un comportamento scorretto da parte della modella. «È uno sguardo incazzato», è uno dei tanti commenti. E ancora: «Si sta comportando come se fosse una guerra».

La replica di Miss Israele

Dopo le polemiche, Miss Israele è intervenuta e ha risposto pubblicamente alle accuse social, chiarendo che il suo comportamento sarebbe stato frainteso: «È chiarissimo che stavo semplicemente guardando gli altri concorrenti mentre salivano sul palco», ha scritto sui suoi canali ufficiali. «Aggiungere un linguaggio drammatico a momenti ordinari, soprattutto quando travisa le persone, non promuove gentilezza o correttezza. Spero che in futuro ci ripensiate prima di scegliere la viralità a spese degli altri», ha concluso. Nadeen Ayoub, 27 anni, è la prima rappresentante palestinese a competere nel concorso mondiale di Miss Universo.

