Sarà ancora Sinner contro Alcaraz, la resa dei conti alle Finals dopo la vittoria dello spagnolo contro Auger-Aliassime: quando e dove vedere la finale

15 Novembre 2025 - 22:05 Alba Romano
L’altoatesino non ha sbagliato contro De Minaur, controllando le prime fasi del match e sgasando in un secondo set dominato in lungo e in largo. Ora la sfida delle sfide contro lo spagnolo

È un treno in corsa Jannik Sinner in queste Atp Finals. L’altoatesino archivia anche la pratica Alex De Minaur per 2-0 (7-5 6-2)  e conquista la finalissima del torneo di fine stagione. Il rodaggio del tennista azzurro dura dieci game, poi si sblocca e inizia a prendere il controllo degli scambi. Per l’australiano non c’è speranza di reggere il ritmo imposto da Sinner ed è costretto a cedere. In finale sarà ancora sfida contro Carlos Alcaraz, che si è sbarazzato in due set di Felix Auger-Aliassime.

La cronaca della partita, dalla fatica iniziale al dominio 

Quella giocata da Sinner è una partita fotocopia rispetto a quella di 24 ore prima, vinta contro Ben Shelton. Un inizio in rodaggio, in cui riesce a tenere abbastanza in scioltezza la battuta ma non sembra riuscire a scalfire la difesa dell’australiano. Il graffio del campione arriva all’undicesimo gioco, quando l’altoatesino riesce ad approfittare delle poche aperture che l’australiano gli concede e piazza il break. Il primo set si chiude 7-5, e su quelle stesse note riparte il secondo set. Sinner ruba subito il turno di servizio a De Minaur, poi ruba di nuovo quello dopo. L’australiano si trova improvvisamente sotto 4-0, con un miniparziale di punti impressionante a favore del tennista azzurro: 26 degli ultimi 34. È finale.  

Quando e dove vedere Sinner-Alcaraz

La finalissima si giocherà domani, domenica 16 novembre, non prima delle ore 18. L’azzurro per il terzo anno consecutivo sarà tra i protagonisti dell’ultimo atto e cercherà di bissare il successo dello scorso anno. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in streaming su NOW per chi possiede un abbonamento con Sky. Come per le altre partite di Sinner, la Rai sta coprendo l’evento trasmettendo le gare su Rai2, oltre che in streaming su Rai Play.

