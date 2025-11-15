Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
ATTUALITÀPistoiaRazzismoRistorantiTaiwanToscanaTurismoVideo

«Ordinate 5 pizze ma siete in 16. Andate a fanc*** cinesi di me***», il ristoratore massacrato sui social. Poi si rimangia tutto: «Scherzavo» – I video

15 Novembre 2025 - 14:34 Ugo Milano
embed
La rabbia Patrizio Pazzini da Montecatini contro un gruppo di clienti provenienti da Taiwan. Pubblica tutto sui social, poi rimuove il video e chiede scusa: «Noi italiani siamo gente molto scherzosa. Forza Cina! Forza Taiwan!»

Sedici turisti taiwanesi entrano in una pizzeria a Montecatini Terme. Ordinano cinque pizze e tre birre, si siedono tranquilli, iniziano a mangiare. Non immaginano che pochi istanti dopo diventeranno protagonisti inconsapevoli di un video virale sui social, destinato a scatenare una tempesta mediatica dall’Italia a Taiwan. Il proprietario del locale, la «Pizzeria dal Pazzo», ha filmato il gruppo di turisti e, invece di rivolgersi a loro con una richiesta o un chiarimento, è partito all’attacco: «Cinesi di mer**!» e poi «Quei maledetti cinesi!». È lui stesso a pubblicare il video sui social del ristorante, salvo rimuoverlo successivamente, quando le reazioni indignate sono partite anche a Taiwan.

La scena finisce tra i social taiwanesi

Nel video, diventato virale sui social e ripreso da diversi media orientali, si vede il titolare Patrizio Pazzini riprendere con il cellulare un gruppo di turisti: «Da dove venite? Dalla Cina?», chiede. «Taiwan», risponde uno di loro. «Taiwan? Andatevene a fanc…!», replica il ristoratore, continuando poi a commentare in italiano: «Non capiscono nemmeno l’inglese!». Le immagini mostrano chiaramente che i visitatori non stavano comprendendo la situazione e, inizialmente, non hanno colto il significato degli insulti. Alcuni hanno persino sorriso, convinti che si trattasse di un atteggiamento scherzoso del ristoratore. Chi ha visto il video dall’altra parte del mondo, invece, ha capito benissimo il tono e ha provveduto a tradurlo sui social.

Le scuse del titolare

Dopo la bufera social, Patrizio Pazzini ha deciso di pubblicare un secondo video, questa volta di scuse e ben più camo: «Chiedo scusa a tutto il popolo cinese per il video che ho fatto. Vi voglio bene, chiedo scusa anche a tutto il popolo di Taiwan, noi italiani siamo gente molto scherzosa. Forza Cina! Forza Taiwan!», afferma il titolare in un video su TikTok.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

I pugni in faccia a Cicalone, poi un calcio volante lo stende. Le immagini del pestaggio: chi e come lo ha picchiato – Il video

2.

La morte del piccolo Leonardo, strozzato dalla sua felpa che non doveva avere: «Quei modelli sono vietati da 20 anni»

3.

Lo scavo, il tunnel, i corpi: perché si scava alla Casa del Jazz per cercare Paolo Adinolfi ed Emanuela Orlandi

4.

Bimbo sgozzato dalla mamma a Trieste. Gli allarmi inascoltati di papà Paolo: «La madre è pericolosa, non lasciatelo solo con lei»

5.

Dal laccio della felpa impigliato alla maestra in crisi d’ansia: cos’è successo all’asilo di Arezzo dove è morto il bimbo di 2 anni

leggi anche
pizzerie
ECONOMIA & LAVORO

Tre pizzerie milanesi che sfidano il tempo: dove mangiare ancora una margherita da 7 euro o meno – Il video

Di Valentina Romagnoli
ATTUALITÀ

Provano a rubare nel ristorante della mamma di Lucio Corsi. «Ci ha avvisato il vigilante, hanno spaccato una porta»

Di Alba Romano
Chef Marco Sacco
ATTUALITÀ

Vongole contaminate al matrimonio, assolto lo chef Marco Sacco e la moglie: la svolta dopo le intossicazioni e le stelle Michelin cancellate

Di Giovanni Ruggiero
andrea bocelli veronica berti
ECONOMIA & LAVORO

Andrea Bocelli e la moglie Veronica messi ko dalla loro spiaggia di lusso. I lettini lì costano 600 euro al giorno, ma la coppia ci perde 2 milioni l’anno

Di Fosca Bincher
ATTUALITÀ

Chiamano Flavio Briatore per la cena e finiscono in periferia a Torino. È scontro con l’altro Crazy Pizza: «Ma sono qui da 25 anni»

Di Alba Romano