«Ordinate 5 pizze ma siete in 16. Andate a fanc*** cinesi di me***», il ristoratore massacrato sui social. Poi si rimangia tutto: «Scherzavo» – I video

La rabbia Patrizio Pazzini da Montecatini contro un gruppo di clienti provenienti da Taiwan. Pubblica tutto sui social, poi rimuove il video e chiede scusa: «Noi italiani siamo gente molto scherzosa. Forza Cina! Forza Taiwan!»

Sedici turisti taiwanesi entrano in una pizzeria a Montecatini Terme. Ordinano cinque pizze e tre birre, si siedono tranquilli, iniziano a mangiare. Non immaginano che pochi istanti dopo diventeranno protagonisti inconsapevoli di un video virale sui social, destinato a scatenare una tempesta mediatica dall’Italia a Taiwan. Il proprietario del locale, la «Pizzeria dal Pazzo», ha filmato il gruppo di turisti e, invece di rivolgersi a loro con una richiesta o un chiarimento, è partito all’attacco: «Cinesi di mer**!» e poi «Quei maledetti cinesi!». È lui stesso a pubblicare il video sui social del ristorante, salvo rimuoverlo successivamente, quando le reazioni indignate sono partite anche a Taiwan.

La scena finisce tra i social taiwanesi

Nel video, diventato virale sui social e ripreso da diversi media orientali, si vede il titolare Patrizio Pazzini riprendere con il cellulare un gruppo di turisti: «Da dove venite? Dalla Cina?», chiede. «Taiwan», risponde uno di loro. «Taiwan? Andatevene a fanc…!», replica il ristoratore, continuando poi a commentare in italiano: «Non capiscono nemmeno l’inglese!». Le immagini mostrano chiaramente che i visitatori non stavano comprendendo la situazione e, inizialmente, non hanno colto il significato degli insulti. Alcuni hanno persino sorriso, convinti che si trattasse di un atteggiamento scherzoso del ristoratore. Chi ha visto il video dall’altra parte del mondo, invece, ha capito benissimo il tono e ha provveduto a tradurlo sui social.

Le scuse del titolare

Dopo la bufera social, Patrizio Pazzini ha deciso di pubblicare un secondo video, questa volta di scuse e ben più camo: «Chiedo scusa a tutto il popolo cinese per il video che ho fatto. Vi voglio bene, chiedo scusa anche a tutto il popolo di Taiwan, noi italiani siamo gente molto scherzosa. Forza Cina! Forza Taiwan!», afferma il titolare in un video su TikTok.