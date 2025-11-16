Venezuela, Maduro canta «Imagine» di John Lennon durante un comizio: «Bisogna fare di tutto per la pace» – Il video

La performance del presidente a Caracas, mentre Washington studia gli scenari possibili per un eventuale cambio di regime

Nel bel mezzo delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha cantato «Imagine» di John Lennon durante un comizio a Caracas, rivolgendosi ai suoi sostenitori con un appello alla pace. Sul palco, circondato da centinaia di cittadini, il presidente ha chiesto di «fare tutto per la pace, come ha detto John Lennon» e ha dato il via alla sua interpretazione del celebre brano. Il pubblico ha risposto alzando le braccia, gesto replicato dallo stesso Maduro che con le mani ha fatto il simbolo della pace. Terminata l’esibizione, il presidente ha invitato i giovani a leggere il testo della canzone, definendolo «un’ispirazione per tutti i tempi, un inno per tutte le epoche e le generazioni, un dono di John Lennon all’umanità». La scena sta facendo il giro dei social.

Le tensioni tra Caracas e Washington

La performance di Maduro arriva in un clima particolarmente teso tra Caracas e Washington. Le navi militari statunitensi sono schierate nei Caraibi in operazioni dichiaratamente anti-droga, ma secondo analisti e media il vero obiettivo potrebbe essere la destabilizzazione del governo di Maduro. In parallelo, la Casa Bianca starebbe studiando diverse opzioni per il dopo-Maduro, che vanno dall’esilio sicuro dei dirigenti venezuelani fino all’arresto di Maduro con processo negli Stati Uniti.