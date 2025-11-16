Ultime notizie Atp FinalsDonald TrumpJannik SinnerJeffrey Epstein
ESTERIMusicaNicolàs MaduroSuoni e VisioniVenezuelaVideo

Venezuela, Maduro canta «Imagine» di John Lennon durante un comizio: «Bisogna fare di tutto per la pace» – Il video

16 Novembre 2025 - 14:53 Alba Romano
embed
La performance del presidente a Caracas, mentre Washington studia gli scenari possibili per un eventuale cambio di regime

Nel bel mezzo delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha cantato «Imagine» di John Lennon durante un comizio a Caracas, rivolgendosi ai suoi sostenitori con un appello alla pace. Sul palco, circondato da centinaia di cittadini, il presidente ha chiesto di «fare tutto per la pace, come ha detto John Lennon» e ha dato il via alla sua interpretazione del celebre brano. Il pubblico ha risposto alzando le braccia, gesto replicato dallo stesso Maduro che con le mani ha fatto il simbolo della pace. Terminata l’esibizione, il presidente ha invitato i giovani a leggere il testo della canzone, definendolo «un’ispirazione per tutti i tempi, un inno per tutte le epoche e le generazioni, un dono di John Lennon all’umanità». La scena sta facendo il giro dei social.

Le tensioni tra Caracas e Washington

La performance di Maduro arriva in un clima particolarmente teso tra Caracas e Washington. Le navi militari statunitensi sono schierate nei Caraibi in operazioni dichiaratamente anti-droga, ma secondo analisti e media il vero obiettivo potrebbe essere la destabilizzazione del governo di Maduro. In parallelo, la Casa Bianca starebbe studiando diverse opzioni per il dopo-Maduro, che vanno dall’esilio sicuro dei dirigenti venezuelani fino all’arresto di Maduro con processo negli Stati Uniti.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Epstein files, Trump litiga con la “sua” deputata Maga: «È una pazza, non ha più il mio sostegno»

2.

Servono soldati in Germania, si parte dai classe 2008: i quiz e lo stipendio previsto per i 18enni tedeschi

3.

Corruzione in Ucraina, ora Zelensky rischia il posto: «Cosa sapeva di mazzette e malaffare?»

4.

Condannato a morte da 20 anni, gli viene concessa la grazia poche ore prima dell’esecuzione: la storia di Tremane Wood

5.

Medico abusava di adolescenti disabili con la scusa delle visite: il processo in Francia

leggi anche
Camilo Castro
ESTERI

Maduro libera Camilo Castro, l’annuncio di Macron sul francese prigioniero in Venezuela come Alberto Trentini. La madre: «Ora liberate agli altri»

Di Ugo Milano
Alberto Trentini e la madre
ATTUALITÀ

La rabbia della madre di Alberto Trentini contro il governo: «La pazienza è finita: si sono spesi poco per mio figlio»

Di Ygnazia Cigna
usa attacco venezuela donald trump nicolas maduro russia
ESTERI

Donald Trump e i “giorni contati” di Maduro: il Venezuela, la Cia, i Marines e il rischio-Russia

Di Alessandro D’Amato
venezuela-usa
ESTERI

Gli Usa ripristinano la base navale a Porto Rico. La Casa Bianca: «I raid sui narcos continuano. Il via libera del Congresso? Non ci serve» – Il video

Di Ugo Milano