Frana travolge i binari, deraglia il treno Roccasecca-Avezzano. Passeggeri salvi

Una frana ha fatto deragliare questa mattina il treno regionale 20184 Roccasecca-Sora-Avezzano mentre transitava nel territorio di Arce. Nessuno dei cinque passeggeri a bordo, fortunatamente, è rimasto ferito. L’incidente si è verificato intorno alle 6.50, quando alcuni massi si sono staccati dal costone roccioso che costeggia la linea ferroviaria, finendo direttamente sui binari. Il macchinista non ha potuto evitare l’impatto e il convoglio è uscito dai binari, fermandosi poco dopo. Grazie alla bassa velocità in quel tratto e alla pronta reazione del personale, non si sono registrati feriti.

L’intervento delle autorità

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche sul fronte roccioso da cui si è staccato il materiale. L’incidente ha comportato l’interruzione della circolazione sulla tratta, con inevitabili ripercussioni sui collegamenti locali. La linea Avezzano-Roccasecca, nota come Ferrovia del Liri, collega il sud della Ciociaria con la Marsica attraversando la valle del Liri e quella di Roveto: una tratta interna tra Lazio e Abruzzo. Le verifiche proseguiranno per valutare la stabilità del costone.