Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
ESTERIRussiaUcrainaUnione europeaUSA

Jeffrey Sachs: il piano Usa per l’Ucraina «è un modo realistico di finire la guerra. L’Ue finge di non capire»

24 Novembre 2025 - 08:59 Alba Romano
embed
jeffrey sachs guerra ucraina russia nato 1
jeffrey sachs guerra ucraina russia nato 1
L'economista: al centro di tutto c'è, e c'era, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti che la Nato non si espanderà in Ucraina

«Questo è un modo realistico di finire la guerra, che affronta le cause fondamentali del conflitto. Gli europei fingono di non capirlo». Lo afferma l’economista Jeffrey Sachs in un’intervista al Fatto Quotidiano, in merito al piano per la pace in Ucraina in 28 punti. Sottolineando che «al centro di tutto c’è, e c’era, il riconoscimento da parte degli Stati Uniti che la Nato non si espanderà in Ucraina».

I punti fondamentali

Secondo l’economista i punti fondamentali del piano «sono quelli necessari a produrre la fine della guerra. Parliamo della neutralità dell’Ucraina, della fine dell’espansione a est della Nato. Compreso lo stop all’adesione dell’Ucraina all’Alleanza. E ancora: il controllo de facto della Russia sulla Crimea, sul Donbass e parti di Cherson e Zaporizhzhya. In cambio di fatto di un accordo di sicurezza collettiva per Europa, Russia e Ucraina stessa, di cui infatti si accetta l’adesione all’Ue. Nel testo si trovano anche una serie accordi finanziari a vantaggio degli Stati Uniti, punti in cui si vede all’opera l’avidità del presidente americano già dimostrata in altre contrattazioni diplomatiche».

L’Ucraina e l’Europa

Sui 24 punti presentati dall’Europa, Sachs osserva che «ancora una vola si sta auto-infliggendo gravi ferite. Sembra aver perso completamente il senso della diplomazia e l’unica soluzione che persegue è quella di spendere migliaia di miliardi di euro in armamenti. L’opposizione dei leader europei a un accordo di pace scritto nei termini che abbiamo discusso sopra è insensata, dal mio punto di vista. Se i leader dei paesi dell’Unione europea pensano che continuare a combattere salverà l’Ucraina, si sbagliano di grosso. È un’idea delirante, che ha come effetto semplicemente quello di portare all’uccisione di ancora più ucraini».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Vertice Usa-Ucraina-Ue a Ginevra, Zelensky: «Il piano di pace potrebbe includere punti chiave per noi». Trump: «Da Kiev nessuna gratitudine»

2.

L’assurda storia di Trump e del sesso orale con Bill Clinton: il fratello di Epstein nega tutto ma sui social è pioggia di meme

3.

Il Guardian rivela: anche Noam Chomsky nei contatti di Epstein. La lettera dove definisce «esperienza di valore» i colloqui con lui

4.

Olanda, avvistati diversi droni sull’aeroporto di Eindhoven: stop ai voli. «I mezzi di difesa sono pronti a intervenire»

5.

Nigeria, rapiti oltre 300 studenti da una scuola cattolica. La polizia setaccia le foreste per ritrovarli

leggi anche
salvini truppe ue kiev
POLITICA

Salvini: «Niente soldi all’Ucraina se invece di aiutare i bambini si pagano mignotte e ville all’estero»

Di Stefania Carboni
meloni ucraina piano usa
ESTERI

Meloni: «Sull’Ucraina lavoriamo sulla proposta USA con Trump. Mosca dia un segnale e non bombardi le infrastrutture»

Di Stefania Carboni
ucraina russia trump putin zelensky
ESTERI

Vertice Usa-Ucraina-Ue a Ginevra, Zelensky: «Il piano di pace potrebbe includere punti chiave per noi». Trump: «Da Kiev nessuna gratitudine»

Di Simone Disegni