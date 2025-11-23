Meloni: «Sull’Ucraina lavoriamo sulla proposta USA con Trump. Mosca dia un segnale e non bombardi le infrastrutture»

Le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa a Johannesburg alla fine del G20. No a una controproposta. «Io penso che Putin non abbia la reale volontà di chiudere la guerra e dobbiamo andare a vedere il bluff con una proposta sensata»

«Il tema non è lavorare su una totale controproposta, ci sono molti punti condivisibili, ha senso lavorare sulla proposta che c’è». Queste le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa a Johannesburg alla fine del G20, rispondendo a una domanda sull’ipotesi di controproposta europea al piano di pace per l’Ucraina di Donald Trump. «Penso che sarebbe una buona cosa, e ne abbiamo parlato nella telefonata con il presidente Trump, capire se si riesce a ottenere almeno cessate il fuoco temporaneo sulle infrastrutture strategiche e civili che russi continuano a bombardare. Io penso che Putin non abbia la reale volontà di chiudere la guerra e dobbiamo andare a vedere il bluff con una proposta sensata. Anche i russi devono dare un segnale concreto di voler arrivare alla pace», ha aggiunto la premier.

Armi all’Ucraina: «Non stiamo aderendo al Purl ma non c’è una deadline»

«Molte delle questioni inserite nel piano – ha aggiunto Meloni – riguardano e necessitano dell’Europa per essere realizzate, sul tema delle garanzie di sicurezza, della ricostruzione, dell’accesso dell’Ucraina all’Ue. Possiamo discutere di tutto ma non penso sia utile in questa fase andare in questi dettagli ma guardare all’obiettivo perché la fase è delicata. È una prova di maturità per l’Europa, per mostrare che può fare la differenza con proposte che possano far fare passi avanti: siamo tutti d’accordo a fare questo lavoro, capire dove si può dare un contributo per arrivare al punto». «Sul Purl – ha precisato Meloni – non abbiamo una deadline, lavoriamo per priorità. Adesso stiamo lavorando per un nuovo pacchetto di aiuti. Ad ora non stiamo aderendo, poi vedremo ma non ci siamo dati una deadline».