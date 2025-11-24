Ultime notizie BambiniOrnella VanoniPrivacyUcraina
ESTERIAeroportiDonald TrumpDroniRussiaUcraina

«Trump potrebbe rinviare di una settimana la scadenza per l’accordo di pace per Kiev». A Mosca tre aeroporti su quattro chiusi per droni

24 Novembre 2025 - 11:52 Stefania Carboni
embed
marco rubio
marco rubio
Rubio ha confermato che la scadenza del 27 novembre è «fluida». Il segretario di Stato americano: «Vogliamo che sia presto, perché le persone stanno morendo»

Il Cremlino non sarebbe stato informato dell’esito dei colloqui tra funzionari ucraini, americani ed europei a Ginevra lo scorso fine settimana. «Non abbiamo ricevuto alcuna informazione», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Peskov ha detto di essere al corrente di alcune modifiche apportate al piano americano. Mentre sembra destinata a slittare la scadenza del 27 novembre, Giorno del Ringraziamento, fissata da Trump, perché l’Ucraina accetti il piano di pace elaborato da Washington. Lo ha confermato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Rubio ha confermato che la scadenza del 27 novembre è «fluida», secondo quanto riporta la Cnn. «Abbiamo davvero fatto passi avanti, quindi sono molto ottimista che ci arriveremo in tempi molto ragionevoli, molto presto», ha detto Rubio, «che sia giovedì, venerdì, mercoledì, lunedì o la settimana dopo, vogliamo che sia presto, perché le persone stanno morendo».

Tre scali di Mosca chiusi per attacco di droni

Tre dei quattro aeroporti internazionali di Mosca sono stati chiusi temporaneamente al traffico stamane a causa di un attacco di droni ucraini. A riferirlo i media russi. Si tratta degli scali di Sheremyetevo, Domodedovo e Zhuskovsky. In precedenza il sindaco della capitale, Serghei Sobyanin, aveva detto che un drone in volo verso la città era stato abbattuto dalle difese contraeree. 

Zelensky: «Il tema dei territori resta il problema principale»

Volodymyr Zelensky, rivolgendosi al parlamento svedese, ha affermato che il «problema principale» che devono affrontare i colloqui di pace è la richiesta di Putin di riconoscimento legale del territorio preso nel conflitto. Lo riporta la Bbc. «Ciò violerebbe il principio di integrità territoriale e sovranità», afferma spiegando che «i confini non possono essere modificati con la forza». «Continuate a fare pressione sulla Russia. La Russia continua a uccidere persone», ha dichiarato. 

Articoli di ESTERI più letti
1.

Vertice Usa-Ucraina-Ue a Ginevra, Zelensky: «Il piano di pace potrebbe includere punti chiave per noi». Trump: «Da Kiev nessuna gratitudine»

2.

L’assurda storia di Trump e del sesso orale con Bill Clinton: il fratello di Epstein nega tutto ma sui social è pioggia di meme

3.

Il Guardian rivela: anche Noam Chomsky nei contatti di Epstein. La lettera dove definisce «esperienza di valore» i colloqui con lui

4.

Olanda, avvistati diversi droni sull’aeroporto di Eindhoven: stop ai voli. «I mezzi di difesa sono pronti a intervenire»

5.

Nigeria, rapiti oltre 300 studenti da una scuola cattolica. La polizia setaccia le foreste per ritrovarli

leggi anche
sciopero belgio austerity
ESTERI

Stop aeroporti e treni, scuole chiuse e ospedali a personale ridotto: i tre giorni di sciopero del Belgio contro l’austerity

Di Alba Romano
usha vance kd vance divorzio
ESTERI

Usha Vance senza fede in pubblico: i sospetti sul divorzio da JD Vance e le voci su Erika Kirk

Di Alba Romano
jeffrey sachs guerra ucraina russia nato 1
ESTERI

Jeffrey Sachs: il piano Usa per l’Ucraina «è un modo realistico di finire la guerra. L’Ue finge di non capire»

Di Alba Romano