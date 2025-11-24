«Trump potrebbe rinviare di una settimana la scadenza per l’accordo di pace per Kiev». A Mosca tre aeroporti su quattro chiusi per droni

Rubio ha confermato che la scadenza del 27 novembre è «fluida». Il segretario di Stato americano: «Vogliamo che sia presto, perché le persone stanno morendo»

Il Cremlino non sarebbe stato informato dell’esito dei colloqui tra funzionari ucraini, americani ed europei a Ginevra lo scorso fine settimana. «Non abbiamo ricevuto alcuna informazione», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Peskov ha detto di essere al corrente di alcune modifiche apportate al piano americano. Mentre sembra destinata a slittare la scadenza del 27 novembre, Giorno del Ringraziamento, fissata da Trump, perché l’Ucraina accetti il piano di pace elaborato da Washington. Lo ha confermato il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Rubio ha confermato che la scadenza del 27 novembre è «fluida», secondo quanto riporta la Cnn. «Abbiamo davvero fatto passi avanti, quindi sono molto ottimista che ci arriveremo in tempi molto ragionevoli, molto presto», ha detto Rubio, «che sia giovedì, venerdì, mercoledì, lunedì o la settimana dopo, vogliamo che sia presto, perché le persone stanno morendo».

Tre scali di Mosca chiusi per attacco di droni

Tre dei quattro aeroporti internazionali di Mosca sono stati chiusi temporaneamente al traffico stamane a causa di un attacco di droni ucraini. A riferirlo i media russi. Si tratta degli scali di Sheremyetevo, Domodedovo e Zhuskovsky. In precedenza il sindaco della capitale, Serghei Sobyanin, aveva detto che un drone in volo verso la città era stato abbattuto dalle difese contraeree.

Zelensky: «Il tema dei territori resta il problema principale»

Volodymyr Zelensky, rivolgendosi al parlamento svedese, ha affermato che il «problema principale» che devono affrontare i colloqui di pace è la richiesta di Putin di riconoscimento legale del territorio preso nel conflitto. Lo riporta la Bbc. «Ciò violerebbe il principio di integrità territoriale e sovranità», afferma spiegando che «i confini non possono essere modificati con la forza». «Continuate a fare pressione sulla Russia. La Russia continua a uccidere persone», ha dichiarato.