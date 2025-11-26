Si infila nella cabina del treno della metro e inizia a urlare. Paura in centro a Milano: le immagini dell’arresto col taser – Il video

Come mostra il video di Open, l'intervento degli agenti della polizia locale è avvenuto alla fermata San Babila, a pochi passi dal Duomo. L'uomo urlava in una lingua straniera e appariva alterato

Prima è entrato nella cabina di comando della metro rossa, poi ha iniziato a urlare fino a far fermare la metropolitana, infine è stato arrestato e portato via in manette. Succede a Milano, nella fermata della metropolitana di San Babila, in pieno centro a Milano e a poche centinaia di metri dal Duomo. Intorno alle 19.30, un convoglio è stato costretto a fermarsi dopo che alcuni passeggeri hanno segnalato la presenza di un uomo nella cabina di comando: non quella in testa al treno, dove c’era il macchinista, ma quella in coda.

Il taser e le manette

Per un motivo ancora da chiarire, forse una porta lasciata socchiusa o forzata, l’uomo è entrato nella cabina e ha iniziato a urlare in una lingua straniera. Secondo quanto raccontato da una testimone, l’uomo sembrava avere un’età di 30-40 anni. Dopo che la metro si è fermata, come si vede in un video di Open, la polizia è intervenuta e ha provato a convincere l’uomo a uscire. Lui, però, continuava a urlare e appariva visibilmente alterato. A quel punto, gli agenti hanno forzato la cabina e costretto l’uomo a uscire. Con l’aiuto di un taser, lo hanno arrestato e portato via in manette.

Credits video: OPEN