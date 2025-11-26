Ultime notizie BambiniElezioni RegionaliFemminicidiOrnella VanoniUcraina
ATTUALITÀLombardiaMilanoPoliziaTrasporti pubbliciVideo

Si infila nella cabina del treno della metro e inizia a urlare. Paura in centro a Milano: le immagini dell’arresto col taser – Il video

26 Novembre 2025 - 19:56 Bruno Gaetani
embed
Come mostra il video di Open, l'intervento degli agenti della polizia locale è avvenuto alla fermata San Babila, a pochi passi dal Duomo. L'uomo urlava in una lingua straniera e appariva alterato

Prima è entrato nella cabina di comando della metro rossa, poi ha iniziato a urlare fino a far fermare la metropolitana, infine è stato arrestato e portato via in manette. Succede a Milano, nella fermata della metropolitana di San Babila, in pieno centro a Milano e a poche centinaia di metri dal Duomo. Intorno alle 19.30, un convoglio è stato costretto a fermarsi dopo che alcuni passeggeri hanno segnalato la presenza di un uomo nella cabina di comando: non quella in testa al treno, dove c’era il macchinista, ma quella in coda.

Il taser e le manette

Per un motivo ancora da chiarire, forse una porta lasciata socchiusa o forzata, l’uomo è entrato nella cabina e ha iniziato a urlare in una lingua straniera. Secondo quanto raccontato da una testimone, l’uomo sembrava avere un’età di 30-40 anni. Dopo che la metro si è fermata, come si vede in un video di Open, la polizia è intervenuta e ha provato a convincere l’uomo a uscire. Lui, però, continuava a urlare e appariva visibilmente alterato. A quel punto, gli agenti hanno forzato la cabina e costretto l’uomo a uscire. Con l’aiuto di un taser, lo hanno arrestato e portato via in manette.

Credits video: OPEN

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Famiglia nel bosco: casa acquistata nel 2021 dalla “ragazza dei cani Husky”. I funghi velenosi dietro l’indagine: salvati tutti da un amico che chiamò il 118

2.

La mamma dei bimbi nel bosco, i video da «guaritrice» e il padre che voleva 150 mila euro per le analisi del sangue

3.

«I bambini nel bosco possono tornare in famiglia. Ma i genitori devono collaborare»

4.

MediaWorld e il caso degli iPad venduti a 15 euro. Il consiglio del legale: «Il cliente non accetti l’offerta di versare più soldi»

5.

La famiglia nel bosco e la mossa che ha fatto precipitare il caso: nell’ordinanza dei giudici si punta il dito contro il servizio de Le Iene

leggi anche
simone-cicalone-aggressione-sassi-bastoni-metro-roma-video
ATTUALITÀ

Cicalone riparte e lo prendono a bastoni e sassi, con lui la troupe di Fuori dal coro: la caccia ai borseggiatori finisce male – Il video

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Picchiano 12enne sullo scuolabus, sospesi dal servizio per tre giorni. Ma i genitori dei bulli chiamano l’avvocato

Di Ugo Milano
ryanair maranza
ECONOMIA & LAVORO

«Non serviamo chi mette tute da maranza», Ryanair la spara sui social: esplode la polemica. Le accuse di razzismo e lo sfottò nei commenti

Di Ugo Milano
cicalone aggressione pestaggio video
ATTUALITÀ

I pugni in faccia a Cicalone, poi un calcio volante lo stende. Le immagini del pestaggio: chi e come lo ha picchiato – Il video

Di Ugo Milano