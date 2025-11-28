In questo video Laura Boldrini non ha detto che serve un contratto per avere rapporti sessuali

Un estratto di un video travisa il senso delle parole della deputata, che si riferiva proprio alle manipolazioni messe in atto da alcuni media

Un utente ha rilanciato la notizia, circolata su ImolaOggi il 24 settembre 2025 e già smentita da Open, secondo cui la deputata del Partito democratico Laura Boldrini avrebbe detto che «ci vogliono dei contratti per avere rapporti sessuali» e che «bisogna firmare un modulo, un formulario» prima di consumare. L’utente ha quindi pubblicato un video che mette insieme il titolo del sito con una clip in cui Boldrini sembra confermare questa interpretazione. Le frasi in questione, però, estratte da un contenuto più ampio pubblicato dalla stessa Boldrini, sono fuori contesto e non rispecchiano il pensiero né le intenzioni della deputata.

Per chi ha fretta

Boldrini non ha detto che è necessario un contratto per avere rapporti sessuali , ma che questa è stata l’interpretazione data da una certa stampa per delegittimare la legge sul consenso di cui si discute in questo periodo.

, ma che questa è stata l’interpretazione data da una certa stampa per delegittimare la legge sul consenso di cui si discute in questo periodo. Nel video originale, risalente al 14 novembre, la deputata spiega proprio che non avverrà niente di tutto questo.

Analisi

Il video travisato mostra il volto di Boldrini in primissimo piano. Questa inquadratura è stata fatta per tagliare dal video originale i sottotitoli e il copy del post nel quale Boldrini esprimeva un pensiero opposto a quanto si è cercato di fare passare. Per poter essere facilmente manipolato, il video non è quindi stato riportato nella sua interezza, né per quanto riguarda il formato, né per quanto riguarda la durata.

Cosa ha detto davvero Laura Boldrini

Il frammento ricondiviso si può ritrovare tra il minuto 1.30 e 1.38 del video originale, ma esaminando anche i secondi precedenti e successivi si ricostruisce il senso di quello che Laura Boldrini voleva dire. Cioè che il risultato dell’introduzione del consenso nel testo di legge è stato raggiunto «nonostante i tentativi di una certa stampa di delegittimare questa proposta di legge, dicendo che ci vogliono dei contratti per avere rapporti sessuali, bisogna firmare un modulo, un formulario. Ecco, nulla di tutto questo. Non è mai stato così e non lo sarà. Quello che cambia è che però adesso è esplicito il concetto del consenso».

Conclusioni

La frase attribuita a Boldrini è estrapolata dal contesto e risulta totalmente fuorviante. La deputata si riferiva infatti a tentativi di manipolazione del contenuto del testo di legge. Gli stessi tentativi, paradossalmente, sono quelli con cui le sue parole sono state manipolate in questo video.

