La “pallina bianca” nel video di Zelensky? Non è cocaina

L'oggetto bianco è una semplice goccia di saliva, ben visibile nella clip originale a più alta risoluzione

Circola un breve video di Volodymyr Zelensky mentre parla davanti a una telecamera. A un certo punto, quello che sembra un piccolo puntino bianco cade dal volto del presidente ucraino. Secondo i canali che rilanciano la clip, sarebbe cocaina uscita dal naso di Zelensky. È una narrazione che si inserisce perfettamente nella lunga sequenza di contenuti manipolati e storie inventate con cui la propaganda filorussa prova a dipingerlo come cocainomane.

Per chi ha fretta

Il video è un estratto tagliato e di bassa qualità.

La clip originale, pubblicata sui profili ufficiali di Zelensky il 25 novembre 2025, mostra chiaramente che non fuoriesce cocaina.

L’oggetto bianco è una semplice goccia di saliva, ben visibile nella clip originale a più alta risoluzione.

Analisi

Il video viene diffuso con le seguenti ricostruzioni:

Questi sono i leader che devono dare il buon esempio al popolo? Questa gente è malata!!! Un nuovo scandalo ucraino! Durante il discorso serale di Zelensky, una grossa sostanza bianca gli è caduta dal naso, ripresa in diretta dalle telecamere… molto simile alla cocaina.

Cosa mostra il video originale

La verifica è stata condotta da Elena Vatala, fact-checker dei colleghi greci di Ellinika Hoaxes, pubblicando su X un’immagine della traiettoria della goccia di saliva.

Il discorso completo di Zelensky è stato pubblicato il 25 novembre 2025 sui suoi profili social ufficiali. Scaricando la versione originale dal canale Telegram del leader ucraino, abbiamo rallentato la scena, riscontrando la ricostruzione della collega.

Conclusioni

Il video che suggerisce che a Zelensky cada della cocaina dal naso è fuorviante. È un frammento estratto da un contenuto ufficiale, degradato nella qualità per far sembrare una goccia di saliva qualcosa di diverso. La verifica sul video originale smentisce categoricamente la narrazione filorussa.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.