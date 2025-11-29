La “scoperta” della Fda Usa: «10 bambini morti per il vaccino Covid»

La nota, redatta dal responsabile medico e scientifico Vinay Prasad, non ha rivelato l'età o le condizioni di salute dei bambini, né i produttori di vaccini coinvolti

La Food and Drug Administration statunitense ha scritto in una nota interna che almeno 10 bambini sono probabilmente morti “a causa” delle vaccinazioni contro il COVID-19. Citando come possibili cause della morte la miocardite, o infiammazione cardiaca. Ne parla il New York Times. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, che include la FDA, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di Reuters sul rapporto.

Kennedy e i vaccini

La notizia arriva mentre il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha drasticamente modificato la politica governativa sui vaccini Covid. Limitandone l’accesso alle persone dai 65 anni in su, oltre che a coloro che presentano patologie preesistenti. Kennedy, da tempo crociato anti-vaccinista prima di assumere la massima carica sanitaria del paese sotto il presidente Donald Trump, ha anche collegato i vaccini all’autismo e ha cercato di riscrivere le politiche di immunizzazione del paese. Durante il primo mandato di Trump, quando è scoppiata la pandemia, e sotto il suo successore Joe Biden, i funzionari sanitari statunitensi hanno fortemente sostenuto i vaccini come salvavita. La nota, redatta dal responsabile medico e scientifico della Fda, Vinay Prasad, non ha rivelato l’età o le condizioni di salute dei bambini, né i produttori di vaccini coinvolti.

Vinay Prasad

Prasad ha definito la scoperta «una profonda rivelazione» e ha annunciato piani per rafforzare la supervisione sui vaccini, inclusa la richiesta di studi randomizzati per tutti i sottogruppi.