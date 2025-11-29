Questo video non mostra caccia venezuelani sorvolare la USS Jason Dunham

Il video originale risale a un mese prima del presunto incontro tra i caccia e la nave americana

Dopo gli eventi del 4 settembre, sui social ha cominciato a circolare un video che mostrerebbe due caccia venezuelani F-16 sorvolare a bassissima quota il cacciatorpediniere statunitense USS Jason Dunham nel Mar dei Caraibi, come gesto di avvertimento dopo l’operazione americana in cui sono rimasti uccisi undici presunti narcotrafficanti venezuelani. Le immagini sono state rilanciate da vari account Facebook come “prova” dell’escalation militare tra Washington e Caracas. Eppure, quel video non ritrae affatto la nave statunitense. Le immagini sono autentiche, ma non riguardano l’episodio realmente avvenuto il 4 settembre. Provengono invece da un’esercitazione militare venezuelana.

Analisi

Il video è diventato virale su alcuni profili Facebook e pagine para-politiche che lo hanno presentato come “la prova” di due F-16 venezuelani che affrontano di petto la marina americana. Tra le frasi ricorrenti: “Gli aerei venezuelani hanno sorvolato le piroghe nordamericane nel Mar dei Caraibi!” oppure “FANB pubblica il video dei caccia che volano sul cacciatorpediniere USA”. Queste caption mirano a suggerire crescente tensione tra gli Stati Uniti e il governo Maduro dopo l’attacco americano a un’imbarcazione salpata dal Venezuela. Eppure si rivelano fuorvianti dato che le immagini non sono state girate durante quell’episodio.

La vera provenienza del video: un’esercitazione venezuelana

Il video è autentico, ma fuori contesto: è stato pubblicato dalla Fuerza Armada Nacional Bolivariana il 30 settembre e documenta un’esercitazione venezuelana nell’ambito dell’Operación Escudo Bolivariano – Fuerza de Tarea Cangrejo 2025.

In particolare, si tratta della componente Fuerza de Tarea Cangrejo 2025, un task force operativo dedicato alla zona di Los Monjes e al Golfo del Venezuela.

Le immagini mostrano due caccia venezuelani sorvolare una nave venezuelana, come confermato da un secondo video girato dal ponte della stessa imbarcazione.

La confusione nasce dal fatto che un episodio reale è effettivamente avvenuto: due F-16 venezuelani hanno sorvolato la USS Jason Dunham il 4 settembre 2025, come confermato dal Dipartimento della Difesa USA. Tuttavia, il filmato virale non è collegato al sorvolo reale: è stato girato in un momento diverso, in un luogo diverso e con protagonisti completamente venezuelani.

Conclusioni

Il video circolato sui social è autentico ma fuori contesto: mostra due caccia venezuelani impegnati in un’esercitazione della FANB nell’ambito della Fuerza de Tarea Cangrejo 2025, e non un sorvolo ostile sulla USS Jason Dunham.

