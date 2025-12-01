Tracollo Psg, la squadra degli «alieni» perde la vetta della Ligue 1 dopo 39 settimane. Primo il Lens, la favola tre anni dopo la sfida punto a punto

Dopo una stagione in cui Il Psg ha vinto tutto, ora si trova al secondo posto nel campionato casalingo. A lanciare la sfida la squadra dell’Alta Francia, esattamente come nella stagione 2022-23

È stato un brusco risveglio per i giocatori del Paris Saint-Germain, tornati improvvisamente con i piedi ben incollati a terra dopo quasi un anno e mezzo di dominio incontrastato in Francia e non solo. L’1-0 firmato Minamino con cui il Monaco ha sconfitto i campioni d’Europa in carica fotografa alla perfezione il momento di difficoltà della squadra di Luis Enrique: gli «imbattibili» (o quasi) della scorsa stagione hanno perso la vetta della classifica in Ligue 1 dopo 39 settimane successive di campionato. Era il 5 ottobre 2024, settima giornata della stagione 2024-2025. Ora primo in solitaria c’è il Lens con 31 punti, uno di vantaggio rispetto ai fenomeni parigini.

Il precedente della sfida tre anni fa

Di squadre dalla grande nomea in Francia se ne possono citare tante, ma il Lens non compare tra queste. Eppure, storia alla mano, è l’unica squadra che negli ultimi cinque anni è arrivata vicina a soffiare il titolo francese alla corazzata parigina. Era la stagione 2022-23 quando il Psg si cuciva l’ennesimo scudetto sulla maglietta con 85 punti. Secondo della classe proprio il Lens, a una distanza di un solo punto. Classifica non attendibile fino in fondo, dato che la vittoria era arrivata matematicamente a sei giornate dalla fine, ma un risultato che comunque certifica la qualità del progetto giallorosso. Niente male per una squadra che ha centrato la promozione nella prima serie nazionale con una decisione «d’ufficio», dato che si trovava al secondo posto della Ligue 2 allo scoppio della pandemia Covid.

L’estasi europea del Psg e la flessione del Lens

Gli scorsi due anni per Psg e Lens avevano però seguito traiettorie completamente differenti. Il dominio dei giganti non si era interrotto. Anzi erano riusciti in un’impresa fino a quel momento solo sognata al Parco dei Principi: alzare al cielo la Champions League, vinta con il dominante 5-0 rifilato all’Inter lo scorso 31 maggio. Per la squadra dell’Alta Francia, invece, all’exploit del secondo posto sono seguite stagioni mediocri, con un settimo e un ottavo posto. Quest’anno sembra però essere tutto diverso: quando il punto medio del campionato dista ancora tre giornale il Lens si trova a 31 punti, ben più della metà di quelli raccolti nelle ultime due annate.