Assalto a un portavalori a Reggio Calabria: chiodi sull’asfalto e due auto incendiate lungo l’autostrada

01 Dicembre 2025 - 10:21 Alba Romano
rapina portavalori reggio calabria
Il bottino dei banditi ammonterebbe a circa 2 milioni di euro. Pesanti ripercussioni sul traffico

Un portavalori è stato assaltato nella mattinata di oggi, lunedì 1° dicembre, nella provincia di Reggio Calabria. Mentre i furgone si trovava all’interno di una galleria dell’autostrada, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, i criminali hanno posizionato due auto di traverso sulla carreggiata, le hanno incendiate e poi hanno cosparso l’asfalto di chiodi per impedire la fuga al portavalori. Secondo le prime stime, il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro.

Traffico in tilt

La rapina è avvenuta intorno alle 6.30. Secondo le ricostruzioni dei testimoni, i banditi avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco ma non ci sono stati feriti. Pesanti le ripercussioni sul traffico: i veicoli leggeri sono obbligati a uscire allo svincolo di Scilla e rientrare in autostrada a Bagnara, mentre i mezzi pesanti vengono indirizzati temporaneamente allo svincolo di Campo Calabro.

