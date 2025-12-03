Ultime notizie Delitto di GarlascoNicola PietrangeliScuolaUcraina
Bimbo di un anno trovato morto al nido, il dramma durante il riposo pomeridiano in una scuola di Parma

03 Dicembre 2025 - 17:55 Giovanni Ruggiero
Il bambino è stato portato d'urgenza in ospedale, dopo un primo tentativo di rianimazione. I medici hanno potuto solo constatare il decesso

Sarebbe morto nel sonno il bambino di circa un anno trovato senza vita in un asilo nido di Parma. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio mentre faceva il riposo pomeridiano, da cui non si risvegliava. La vicenda è avvenuta in una struttura nel quartiere San Leonardo, come riporta la Gazzetta di Parma.

Il tentativo di rianimazione e la corsa in ospedale

I primi tentativi di rianimare il bambino si sono rivelati inefficaci. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale. A quel punto però i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il sindaco di Parma: «Momento terribile: vicini a famiglia e personale del nido»

«Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole», dice il sindaco di Parma Michele Guerra. «Ci stringiamo intorno alla famiglia – prosegue il sindaco – in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile.

In aggiornamento

