Elon Musk: «L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi». L’uscita dopo la multa milionaria a X

La piattaforma social deve pagare 120 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali (Dsa). Così, mentre la Strategia di sicurezza nazionale Usa lancia l'allarme sul vecchio continente, lui rincara la dose

«L’Ue dovrebbe essere abolita e la sovranità restituita ai singoli Paesi, in modo che i governi possano rappresentare meglio i propri cittadini». Lo afferma Elon Musk su X. Parole che colpiscono dopo che la Strategia di sicurezza nazionale Usa ha stabilito che in Europa c’è il rischio di «cancellazione della civiltà» e, se «le tendenze attuali» continueranno, «il continente sarà irriconoscibile tra vent’anni o meno».

Perché Musk ce l’ha con l’Ue: la multa a X da 120 milioni di euro

In realtà lo sdegno di Musk non ha origini legate alla visione americana. Dopo quasi due anni di indagine, segnati da pressioni e battute d’arresto, l’Ue ha multato ieri X per 120 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali (Dsa). Sanzioni comminate per richiedere una maggiore trasparenza e responsabilità sui contenuti illegali. Una mossa che ha stizzito il Campidoglio. Il vice presidente degli Stati Uniti JD. Vance ha criticato Bruxelles, che avrebbe multato X perché «non ha imposto la censura». Una voce a cui si è aggiunto anche il segretario di Stato Marco Rubio che ha definito l’iniziativa europea come «un attacco a tutte le piattaforme tecnologiche americane e al popolo americano da parte di governi stranieri. I tempi della censura online degli americani sono finiti». A queste critiche ha replicato, sempre ieri, la vice presidente della Commissione, Henna Virkkunen, responsabile Ue per il digitale. «La multa a X riguarda la trasparenza, non ha nulla a che fare con la censura». E ancora: «Le nostre regole valgono per tutti coloro che operano in Europa».

Le tre multe a X (e le indagini ancora in corso)

Sono tre le multe inflitte a X. La prima, da 45 milioni di euro, è legata alla spunta blu usata per gli account verificati. Un inganno per l’Ue perché non c’è reale verifica se uno può pagare per ottenerla. La seconda sanzione, da 35 milioni di euro, è sulla mancanza di trasparenza dell’archivio pubblicitario, che serve alle realtà esterne per monitorare truffe e campagne di minacce ibride. Infine la terza riguarda la violazione dell’obbligo di garantire ai ricercatori l’accesso ai dati pubblici della piattaforma: 40 milioni di euro. Non è finita qui: perché prosegue l’indagine sui contenuti illegali e la manipolazione delle informazioni.