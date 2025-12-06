Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpMondiali 2026Scuola
CULTURA & SPETTACOLOAbruzzoAl BanoBambiniFamiglia nel boscoMusica

Famiglia nel bosco, Al Bano offre una sua casa gratis in Puglia: «Anche io ho vissuto come loro»

06 Dicembre 2025 - 15:08 Alba Romano
embed
al bano concerto pace russia ucraina mosca telefonata
al bano concerto pace russia ucraina mosca telefonata
«Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono», ha annunciato il cantante

Tra i vari benefattori che si sono offerti di aiutare la cosiddetta famiglia del bosco di Palmoli, ora si aggiunge anche Al Bano Carrisi. Il cantante ha annunciato che è disposto ad aprire le porte della sua tenuta di Cellino San Marco alla famiglia, attualmente divisa per scelta del tribunale dei minorenni dell’Aquila. In un’intervista a Gente, il cantante ha offerto ospitalità al padre Nathan Trevallion, alla madre Catherine Birmingham e ai loro tre bambini: «Se ci fosse ancora bisogno, li invito a venire in Puglia a vedere una casa che potrei mettere a loro disposizione. Vengano a vedere, se è di loro gradimento possono restare quanto vogliono».

Al Bano: «Anche io ho vissuto nel bosco»

Carrisi ha poi spiegato di riconoscersi nella loro scelta di vita isolata: «Anch’io negli anni ’70 lasciai la grande città per vivere in un bosco a due chilometri e mezzo dal centro abitato. Non c’era acqua, non c’era elettricità, niente telefono». Oggi il cantante vive nel Salento, in un vasto podere tra vigneti, uliveti e una masseria seicentesca.

Il fronte giudiziario: il giudice ha preso tempo

Sul fronte giudiziario, il tribunale per i minorenni dell’Aquila ha deciso di prendere altro tempo. Il giudice sta esaminando un fascicolo ampio e complesso che comprende anche le relazioni elaborate dopo l’inserimento dei bambini nella struttura protetta di Vasto.

Ti potrebbe interessare

La prudenza delle tutrici dei bambini

Nell’ultima udienza, la curatrice speciale Marika Bolognese e la tutrice Maria Luisa Palladino hanno espresso un parere prudente perché una sola settimana non è sufficiente – a loro avviso – per valutare se le criticità iniziali siano state superate, pur riconoscendo buone condizioni di salute, socievolezza e un legame positivo con la madre. Le prime relazioni parlavano di un «microcosmo chiuso», ma dai report più recenti emergono segnali incoraggianti sull’adattamento dei minori e su un atteggiamento più collaborativo dei genitori. La decisione ora spetta al Tribunale.

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

X Factor 2025, le pagelle finali: ok Rob ma Delia e PierC avrebbero meritato più attenzione

2.

Sanremo 2026, i nove big che per te non sono big

3.

Gianluca Grignani, cosa non perdona a Laura Pasuni dopo la diffida. La delusione più grande e la prova: «Abbiamo risolto presto»

4.

«Chiara Ferragni? Voleva le mia quote gratis: si mise a piangere». Parla l’ex socio Morgese: «Così pensava solo a far soldi»

5.

Caos all’Eurovision: si ritirano Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia. La protesta contro Israele e l’accusa sulla gara

leggi anche
caroline birmingham nathan trevallion famiglia bosco chieti
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, le curatrici dei bambini dicono no al ricongiungimento: cosa c’è nel fascicolo del giudice

Di Ygnazia Cigna
bambini nel bosco ricorso tribunale fuga australia
ATTUALITÀ

La famiglia nel bosco e i lavori alla casa ancora fermi: «Non vogliono la plastica»

Di Alessandro D’Amato
bambini nel bosco chieti famiglia genitori nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, parla la giudice: «Così tuteliamo il diritto alla felicità per quei bambini». L’Anm contro Nordio e Salvini

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

L’altra famiglia nel bosco: due figli allontanati dai genitori nell’aretino da 47 giorni. «Portati via in pigiama e senza scarpe»

Di Ugo Milano
bambini bosco casa
ATTUALITÀ

La famiglia nel bosco prepara il ricorso: «Mai rifiutato altre sistemazioni, vogliamo solo il bene dei bambini»

Di Ugo Milano
famiglia nel bosco bambini nel bosco avvocato angelucci
ATTUALITÀ

Perché l’avvocato Angelucci ha lasciato la difesa della famiglia nel bosco

Di Alessandro D’Amato
Angelo Bonelli
POLITICA

Angelo Bonelli: «La famiglia nel bosco ha idee verdi. Ma non si impongono ai bimbi. Mia figlia era introversa, la scuola l’ha trasformata e mi ha reso un papà felice»

Di Franco Bechis
lee cavallo famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Il rientro di Catherine in Australia per il padre malato di cancro, la raccolta fondi, il destino incerto: la storia di Lee, il cavallo (anziano) che segue la famiglia nel bosco da decenni

Di Ygnazia Cigna