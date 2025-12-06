Torino, polemica per l’annullamento dell’incontro a teatro con Barbero e il filorusso D’Orsi: «Deriva illiberale»

L'evento «Democrazia in tempo di guerra» era previsto per il 9 dicembre, ma non si terrà più. Ecco le motivazioni date dall'ente

L’incontro sulla «Democrazia in tempo di guerra» tra il docente filorusso Angelo D’Orsi e lo storico Alessandro Barbero previsto per il 9 dicembre al teatro Grande Valdocco di Torino è stato annullato. Ad annunciarlo è stato l’Oratorio Salesiano San Francesco di Sales. «Gli spazi salesiani sono concepiti come ambienti formativi, nei quali le proposte culturali sono chiamate a favorire partecipazione, prossimità e modalità di confronto chiare e contestualizzate. Alla luce dell’identità del Teatro e dei criteri con cui vengono accolte le iniziative culturali è stato ritenuto opportuno non procedere con lo svolgimento dell’evento. La decisione non esprime alcuna valutazione sui temi o sulle opinioni collegate all’iniziativa, ma riguarda esclusivamente l’utilizzo degli spazi in relazione alla loro missione educativa e comunitaria, che richiede modalità organizzative e comunicative coerenti con la vita e la finalità degli ambienti Salesiani», si legge nel comunicato diramato dall’ente.

La replica di D’Orsi: «Deriva illiberale»

All’evento erano annunciati numerosi ospiti di rilievo, tra cui Luciano Canfora, Carlo Rovelli, Marco Travaglio, Alessandro Di Battista, Moni Ovadia, Marco Revelli, Vauro ed Enzo Iacchetti. Il docente Angelo D’Orsi, in risposta, ha annunciato che l’iniziativa si terrà in una nuova data e che, nel giorno originariamente previsto (9 dicembre), si svolgerà un presidio in piazza Palazzo di Città. In un comunicato di replica, D’Orsi parla di «deriva illiberale» e non esclude la possibilità di intraprendere un’azione legale. L’Oratorio Salesiano ha precisato di aver esercitato la facoltà di recesso dalla scrittura privata sottoscritta il 30 novembre. Intanto, la consigliera regionale di Avs Alice Ravinale ha già manifestato la disponibilità a individuare una sede alternativa per consentire lo svolgimento dell’incontro.