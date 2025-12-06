La svolta di Kennedy e Trump sul vaccino per l’epatite B: «Ora avremo più bambini infettati»

Il Segretario alla Salute fa cancellare la raccomandazione per l'immunizzazione ai neonati. Il presidente approva e dice che l'attuale calendario vaccinale è ridicolo. Le critiche e l'allarme degli esperti

La sanità americana non raccomanderà più il vaccino contro l’epatite B ai neonati. Per volontà del Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. Secondo gli esperti, la decisione annullerà decenni di progressi in materia di salute pubblica. Il comitato ora raccomanda la dose alla nascita solo per i figli di madri risultate positive al virus. O il cui stato è sconosciuto. Sostituendo così la raccomandazione universale datata 1991. Il comitato ha raccomandato di consultare il proprio medico per decidere quando immunizzarsi e di attendere almeno due mesi prima della prima dose.

Il vaccino contro l’epatite B

L’American Medical Association ha condannato la decisione, sostenendo che crea ostacoli alla vaccinazione ed è in conflitto con decenni di prove sulla sua sicurezza ed efficacia. Le infezioni da epatite B sono diminuite di quasi il 90% con l’immunizzazione. Passando da 9,7 casi ogni 100 mila abitanti a uno. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) – ora guidati da un direttore ad interim nominato da Kennedy, Jim O’Neill, che non è uno scienziato – utilizzeranno le raccomandazioni del comitato per definire le linee guida per la salute pubblica negli Stati Uniti. «Il vaccino è incredibilmente sicuro e ha avuto un impatto positivo storico sulla salute pubblica sin dal suo inizio. L’annullamento dell’iniziativa per proteggere tutti i bambini porterà quasi certamente a un aumento dei casi di epatite B a livello nazionale», ha detto Richard Rupp, pediatra dell’Università del Texas.

La vaccinazione dei bambini

L’American Academy of Pediatrics ha dichiarato di continuare a sostenere la somministrazione del vaccino alla nascita. L’epatite B si diffonde principalmente attraverso il sangue, lo sperma o i altri fluidi corporei. Può essere trasmessa attraverso il contatto ravvicinato con persone che non sanno di essere infette. Come chi si prende cura del bambino o gli amici. «Questo farà capire ai medici che c’è qualcosa che non va nel vaccino (non c’è). E che ci sono rischi per l’affidabilità», ha dichiarato in un’e-mail Demetre Daskalakis, che si è dimesso dal CDC ad agosto come direttore del National Center for Immunization and Respiratory Diseases. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che tutti i neonati ricevano il vaccino contro l’epatite B il prima possibile dopo la nascita. Seguito da due o tre dosi a distanza di almeno quattro settimane.

La politica vaccinale Usa

Kennedy, che ha fondato il gruppo anti-vaccini Children’s Health Defense, a giugno ha licenziato i precedenti 17 esperti indipendenti del comitato. Li ha sostituiti con un gruppo che sostiene ampiamente le sue opinioni. Nel tempo gli Usa hanno abbandonato le raccomandazioni per il vaccino contro Covid-19, tagliato i finanziamenti ai vaccini a mRNA e accusato il medicinale Tylenol di essere collegato all’autismo. «Come epatologo che ha curato pazienti con epatite B per decenni, dico che questa modifica al programma vaccinale è un errore», ha dichiarato il senatore repubblicano Bill Cassidy. Il suo voto ha contribuito a confermare Kennedy nel suo ruolo.

L’ordinanza di Trump

Dopo l’annuncio, Trump ha firmato un’ordinanza che chiede di valutare l’allineamento delle pratiche di immunizzazione a quelle dei «paesi sviluppati». Sui social media, ha definito “ridicolo” l’attuale calendario vaccinale statunitense. Adam Langer, esperto di malattie del CDC in servizio da quasi 20 anni, ha affermato durante la sua presentazione che gli Stati Uniti non sono paragonabili alla Danimarca, con i suoi 6 milioni di abitanti, in termini di assistenza sanitaria universale e screening più approfonditi per il virus. Solo Danimarca, Finlandia, Ungheria e Islanda consigliano la vaccinazione contro l’epatite B solo per un gruppo selezionato.

«Più bambini malati»

Due membri del comitato si sono opposti fermamente ai cambiamenti e al fatto che i medici eseguano test sui bambini per un livello di risposta immunologica che non è stato studiato. «Vedremo più bambini, adolescenti e adulti infettati dall’epatite B», ha affermato Joseph Hibbeln, ex funzionario del National Institutes of Health del comitato.