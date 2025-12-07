Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
ATTUALITÀAbruzzoBambiniFamiglia nel boscoL'Aquila

Famiglia nel bosco, il ricongiungimento e la frenata del tribunale: «Mancano garanzie». Il silenzio dei coniugi e il nodo della «socievolezza» dei figli

07 Dicembre 2025 - 13:36 Alba Romano
embed
famiglia bosco palmoli trevallion birmigham figli ritorno
famiglia bosco palmoli trevallion birmigham figli ritorno
Il 16 dicembre la Corte d’Appello dovrà riesaminare i fatti. Nel frattempo il tribunale per i minorenni prende tempo

È ancora sospeso in aria il destino della famiglia nel bosco di Palmoli, o per meglio dire dei tre figli minorenni che da due settimane sono stati affidati a una casa famiglia di Vasto, in Abruzzo. Dopo che l’ultima udienza di fronte al tribunale per i minorenni dell’Aquila si è conclusa nel silenzio della presidente Cecilia Angrisano, che si è riservata di prendere una decisione, si iniziano a soppesare i pro e i contro. E un’importanza non secondaria potrebbe averla l’opinione della curatrice speciale dei figli, Marika Bolognese, che proprio davanti ai togati ha chiesto più tempo per valutare l’evoluzione dei piccoli.

I passi positivi verso il ricongiungimento

Da diversi giorni la famiglia Trevallion-Birmingham si è chiusa alla stampa. Le uniche parole sono state pronunciate da Nathan, quando ha accettato di ricevere le chiavi di una casa nel bosco da un ristoratore abruzzese che ha deciso di concedergliela gratuitamente. Un gesto, quello di uscire dalla loro casetta in pietra e mattoni, che avrà sicuramente giocato in positivo verso il possibile ricongiungimento con i figli. In questa stessa direzione starebbero remando anche la decisione di accettare una ristrutturazione quasi completa della loro abitazione neurale, anche se la data di inizio lavori non sembra ancora essere stata fissata, così come una parte delle relazioni delle tutrici che da quattordici giorni seguono i figli della coppia anglo-australiana. Secondo loro, infatti, i piccoli stanno mostrando un buono stato di salute e socievolezza, due dei nodi che avevano portato il tribunale a sospendere la potestà genitoriale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham.

La prudenza della curatrice: «Poco tempo per giudicare, e mancano garanzie»

Dall’altra parte, però, è stata la stessa Marika Bolognese a predicare calma. Non basta accettare una casa e un progetto di ristrutturazione per oltrepassare e cancellare le problematiche che mesi di approfondimenti dei servizi sociali avevano evidenziato. «Il periodo di osservazione trascorso dai minori nella struttura protetta di Vasto è troppo breve per stabilire se le criticità rilevate dall’autorità giudiziaria minorile siano state superate», avrebbe detto di fronte ai giudici. Ma, oltre al tempo, ha chiesto anche ulteriori garanzie prima di decidere sul ricongiungimento. Il prossimo 16 dicembre la Corte d’Appello dell’Aquila riesaminerà i fatti, dopo essere stata chiamata in causa dai difensori dei Trevallion-Birmingham

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Famiglia nel bosco, le curatrici dei bambini dicono no al ricongiungimento: cosa c’è nel fascicolo del giudice

2.

Carlo Vanzini e il tumore al pancreas: «Sono un malato fortunato, l’ho scoperto presto»

3.

Nessun reato sul caso di Tatiana Tramacere? La fuga volontaria che stravolge l’indagine. Bruzzone attacca: «Paghi lei le ricerche»

4.

«Mio padre minaccia di uccidere me e mia mamma e ci perseguita con uomini armati davanti casa», il caso nel Vicentino

5.

Disabile cacciato dal ristorante di un hotel: i gestori condannati a un corso di bon ton

leggi anche
al bano concerto pace russia ucraina mosca telefonata
CULTURA & SPETTACOLO

Famiglia nel bosco, Al Bano offre una sua casa gratis in Puglia: «Anche io ho vissuto come loro»

Di Alba Romano
caroline birmingham nathan trevallion famiglia bosco chieti
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, le curatrici dei bambini dicono no al ricongiungimento: cosa c’è nel fascicolo del giudice

Di Ygnazia Cigna
bambini nel bosco ricorso tribunale fuga australia
ATTUALITÀ

La famiglia nel bosco e i lavori alla casa ancora fermi: «Non vogliono la plastica»

Di Alessandro D’Amato
bambini nel bosco chieti famiglia genitori nathan trevallion catherine birmingham
ATTUALITÀ

Famiglia nel bosco, parla la giudice: «Così tuteliamo il diritto alla felicità per quei bambini». L’Anm contro Nordio e Salvini

Di Alba Romano