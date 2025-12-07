Favola Norris, è campione del mondo in Formula 1 per 2 punti: non basta un super Max Verstappen ad Abu Dhabi

L’olandese vince anche l’ultimo GP di stagione, ma al pilota McLaren basta un terzo posto dietro anche a Piastri per conquistare il suo primo mondiale

Lando Norris è campione del mondo. Dopo una classifica controllata, scivolata via, data per persa, poi riacciuffata, il 26enne di Bristol conquista per la prima volta il titolo. A Norris è bastato un terzo posto nell’ultimo Gran Premio di stagione, ad Abu Dhabi, per chiudere la porta in faccia alla super rimonta di Max Verstappen. Dopo 17 anni, dal trionfo di Lewis Hamilton nel 2008, la McLaren torna sul tetto del mondo anche nella classifica piloti. E lo fa, non a caso, con un altro britannico alla guida.

Il campionato da sogno di Norris

Il trionfo di Norris è un’impresa storica, figlia di una rimonta tutta nella seconda metà della stagione. Al 31 agosto, dopo il GP di Olanda, l’inglese si trovava 34 punti dietro il compagno di scuderia. Per come Piastri stava comandando, sembrava non ci fosse il minimo spazio per inserirsi nella lotta mondiale. Era una battaglia a due con un vincitore quasi già designato. D’un tratto, l’australiano ha iniziato a inanellare errori su prestazioni non convincenti. Oscar Piastri non aspettava altro. Ha piazzato il sorpasso in Messico, lo ha consolidato tra Brasile e Las Vegas. Poi si è trattato solo di controllare, con qualche patema di troppo, la rimonta di Verstappen e l’ultimo colpo di reni del compagno papaya. Lando Norris iscrive il suo nome nell’albo d’oro della Formula 1.