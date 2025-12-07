Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpLibriUcraina
ATTUALITÀBancheCampaniaInchiesteNapoliRapine

Un tunnel segreto e illuminato sotto la banca, la scoperta nel Napoletano: «Pronto per la rapina»

07 Dicembre 2025 - 21:57 Ugo Milano
embed
Il personale della banca ha notato un foro sospetto nel locale delle cassette di sicurezza e ha subito allertato le forze dell’ordine. Indagini in corso

Un vero e proprio tunnel sotterraneo, completo di impianto di illuminazione e con accesso diretto al vano delle cassette di sicurezza di una banca, è stato scoperto dai carabinieri a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, sventando con ogni probabilità un colpo ormai imminente. Il passaggio era situato all’interno di un istituto di credito di viale Terracciano.

L’allarme lanciato dal personale

A segnalare l’anomalia è stato il personale della banca, che ha notato un foro sospetto nel locale delle cassette di sicurezza e ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e quelli del nucleo operativo di Castello di Cisterna, che hanno scoperto lo scavo: artigianale ma strutturato con cura, completo di illuminazione, pronto per consentire l’accesso alla banca senza destare sospetti.

Le indagini per risalire agli autori

Dopo i primi accertamenti, le indagini puntano ora a individuare gli autori. Al momento si procede contro ignoti, ma gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare il punto d’accesso al tunnel e i responsabili dei lavori clandestini. Non si esclude che il colpo fosse programmato per il fine settimana lungo del ponte dell’Immacolata, approfittando della chiusura della banca e dei minori controlli.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Famiglia nel bosco, le curatrici dei bambini dicono no al ricongiungimento: cosa c’è nel fascicolo del giudice

2.

Carlo Vanzini e il tumore al pancreas: «Sono un malato fortunato, l’ho scoperto presto»

3.

Nessun reato sul caso di Tatiana Tramacere? La fuga volontaria che stravolge l’indagine. Bruzzone attacca: «Paghi lei le ricerche»

4.

«Mio padre minaccia di uccidere me e mia mamma e ci perseguita con uomini armati davanti casa», il caso nel Vicentino

5.

Disabile cacciato dal ristorante di un hotel: i gestori condannati a un corso di bon ton

leggi anche
ladro furto fabergè ingoia evacuare
ESTERI

Ruba l’uovo Fabergé di James Bond e scappa, il ladro viene costretto a evacuarlo: «Ci sono voluti sei giorni»

Di Alba Romano
pam test carrello cassiera sospesa
ECONOMIA & LAVORO

Mascara nascosto nelle castagne, altro test del carrello in Toscana: sospesa senza stipendio una cassiera con 36 anni di esperienza

Di Alba Romano
questura milano rapine giovanissimi
ATTUALITÀ

Furti di cuffiette, rapine in strade e minacce: i 9 giovanissimi fermati nel weekend a Milano

Di Ugo Milano
tor tre teste violenza sessuale
ATTUALITÀ

Tor Tre Teste, il racconto della ragazza violentata: «Noi aggrediti nel buio e minacciati. Uno di loro mi ha detto: “Adesso vieni con me o ti ammazzo”»

Di Alba Romano
louvre furto parigi arresti
ESTERI

Francia, arrestato il quarto ladro del Louvre. Ma i gioielli restano introvabili

Di Ugo Milano