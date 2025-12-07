Un tunnel segreto e illuminato sotto la banca, la scoperta nel Napoletano: «Pronto per la rapina»

Il personale della banca ha notato un foro sospetto nel locale delle cassette di sicurezza e ha subito allertato le forze dell’ordine. Indagini in corso

Un vero e proprio tunnel sotterraneo, completo di impianto di illuminazione e con accesso diretto al vano delle cassette di sicurezza di una banca, è stato scoperto dai carabinieri a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, sventando con ogni probabilità un colpo ormai imminente. Il passaggio era situato all’interno di un istituto di credito di viale Terracciano.

L’allarme lanciato dal personale

A segnalare l’anomalia è stato il personale della banca, che ha notato un foro sospetto nel locale delle cassette di sicurezza e ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pomigliano d’Arco e quelli del nucleo operativo di Castello di Cisterna, che hanno scoperto lo scavo: artigianale ma strutturato con cura, completo di illuminazione, pronto per consentire l’accesso alla banca senza destare sospetti.

Le indagini per risalire agli autori

Dopo i primi accertamenti, le indagini puntano ora a individuare gli autori. Al momento si procede contro ignoti, ma gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di individuare il punto d’accesso al tunnel e i responsabili dei lavori clandestini. Non si esclude che il colpo fosse programmato per il fine settimana lungo del ponte dell’Immacolata, approfittando della chiusura della banca e dei minori controlli.