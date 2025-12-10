L’indagine sui morti «legati al vaccino contro Covid-19» in Usa

Dopo il promemoria dell'Fda parte l'inchiesta. Ancora buio su metodologie e risultati

La Food and Drug Administration (Fda) sta conducendo un’indagine su decessi legati ai vaccino contro il Covid-19 tra bambini e adulti. Lo ha confermato all’agenzia di stampa France Presse un portavoce del Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. La revisione arriva mentre n numero crescente di voci denuncia la crescente politicizzazione delle agenzie sanitarie. «La FDA sta conducendo un’indagine completa su diverse fasce d’età in merito ai decessi potenzialmente legati ai vaccini contro il Covid-19», ha dichiarato all’Afp Andrew Nixon, portavoce del dipartimento, confermando i racconti di Bloomberg e del Washington Post.

Gli Usa e i vaccini contro Covid-19

L’efficacia dei vaccini contro il Coronavirus è stata testata in molti studi. Così come i casi di gravi effetti collaterali, che però non mettono in discussione i benefici della vaccinazione nella maggior parte delle fasce d’età, secondo diverse autorità sanitarie di tutto il mondo. Il portavoce di Kennedy ha rifiutato di specificare quando saranno presentati i risultati dell’indagini, i cui metodi rimangono poco chiari. Inizialmente la revisione avrebbe dovuto concentrarsi sui bambini. Nei giorni scorsi un promemoria attribuito a un alto funzionario della Fda affermava che l’immunizzazione era collegata ad almeno dieci decessi di bambini. Senza fornire prove. Da allora molti ex funzionari dell’Fda hanno espresso preoccupazione e invitato alla cautela. Osservando anche che «non è stata divulgata alcuna spiegazione del processo e delle analisi che hanno portato a questo nuovo giudizio retrospettivo».

Le teorie di Kennedy Jr.

Il Segretario alla Salute Robert Kennedy Jr. è noto per aver diffuso disinformazione e teorie del complotto sull’argomento. Durante la pandemia aveva definito questi vaccini «i più letali mai realizzati». E aveva suggerito, in un evento stampa, che il virus fosse «etnicamente mirato» per danneggiare le persone di colore e bianche. Risparmiando «gli ashkenaziti e i cinesi». In seguito ha negato di aver rilasciato queste dichiarazioni.