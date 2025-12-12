Litiga con la moglie e corre dai carabinieri a consegnare cocaina: «Arrestatemi, altrimenti passo un guaio»

Un 46enne si è auto-denunciato ai carabinieri pur di non stare più in casa con la donna. E per evitare – così ha raccontato – di lasciarsi andare a vendette personali

Si è presentato affannato, in stato quasi confusionale, alla caserma dei carabinieri di rione Traiano, a Napoli. Ha bussato frettolosamente alla porta e, una volta che un militare ha aperto, ha iniziato a parlare a ruota libera. Ha raccontato di aver litigato con la moglie e di essere corso in caserma: «Brigadie’, altrimenti passo un guaio». Poi, dalla tasca, ha poggiato davanti all’uomo dell’Arma una busta con 50 grammi di cocaina.

La lite con la moglie e la decisione dell’uomo

Questa scena, che ha del surreale, è avvenuta intorno alle 22.15. Secondo quanto ha raccontato il 46enne, che era già noto alle forze dell’ordine, poco prima si era scontrato con la moglie dopo aver scoperto di suoi presunti tradimenti. A quel punto, ritenendo inaccettabile il continuare a vivere sotto lo stesso tetto e tentando di tenere a bada pensieri di vendetta privata, l’uomo ha deciso di usare le maniere forti contro sé stesso.

La confessione ai carabinieri

Una volta giunto in caserma, ha infatti presentato ai carabinieri diversi grammi di cocaina che l’uomo ha raccontato essere destinati alla vendita al dettaglio. Nella borsa a tracolla dell’uomo sono stati poi rinvenuti altri 5 grammi di cocaina e 260 euro in contanti, proventi dell’attività di spaccio. Dopo un rapido test, i militari hanno accertato di trovarsi davanti una sostanza stupefacente a tutti gli effetti. A quel punto, esaudendo il desiderio del 46enne, i carabinieri hanno arrestato l’uomo evitandogli gli arresti domiciliari e mettendolo in camera di sicurezza.