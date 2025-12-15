Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ATTUALITÀArrestiConcussioneCorruzioneInchiestePalermoSanitàSicilia

Mazzette per rilasciare le salme al Policlinico di Palermo: «Vedere la moglie? 50 euro». Chiesto l’arresto di 15 persone: come funzionava il sistema

15 Dicembre 2025 - 11:05 Alba Romano
embed
policlinico palermo mazzette salma
policlinico palermo mazzette salma
Un’indagine partita casualmente da Milano è arrivata a coinvolgere 4 impiegati e 11 titolari di imprese funebri. Le tangenti andavano da 50 a 200 euro

Vedere la salma della propria consorte prima che sparisca nei meandri dell’obitorio sotto al Policlinico di Palermo costava 50 euro. Il prezzo, seguendo un preciso tariffario che quattro impiegati della struttura avevano definito, saliva fino a 100 euro per facilitare il lavoro alle pompe funebri e sbloccare faccende burocratiche più rapidamente. La procura del capoluogo siciliano ha chiesto l’arresto di 15 persone, tra cui gli impiegati Salvatore Lo Bianco, Marcello Gargano, Antonio Di Donna e Giuseppe Anselmo e undici titolari e dipendenti di diverse agenzie funebri. Gli indagati sono accusati a diverso titolo di associazione a delinquere, concussione e corruzione

Il sistema delle mazzette 

Quello che si era creato nell’obitorio del Policlinico era un vero e proprio giro di mazzette standardizzato, che veniva presentato come la regola anche alle pompe funebri che per la prima volta si mettevano in contatto con i dipendenti dell’ospedale. «Noi siamo abituati che tutti quelli delle ditte lasciano dei soldi… E li dobbiamo dividere», ha detto intercettato uno dei quattro inservienti dell’obitorio, che dietro a pagamenti in contanti «acceleravano e oliavano la definizione delle pratiche inerenti il rilascio delle salme o la materiale vestizione dei defunti». In alcuni casi si sarebbero fatti pagare pure 200 euro per l’espianto di un pacemaker. 

La scoperta casuale e il «sistema» da 400 euro al mese

L’indagine sarebbe partita per un caso completamente fortuito e da lontano. La procura di Milano, mentre intercettava la telefonata di una pompa funebre lombarda per un caso separato, ha captato una frase di Francesco Trinca, imprenditore di una pompa siciliana: «Qui funziona così, sempre 100 euro gli si dà se si vuole fare», diceva quest’ultimo spiegando che ci fosse la necessità di pagare un sovrapprezzo da corrispondere agli impiegati della camera mortuaria per permettere il trasferimento da Palermo a Milano di un cittadino greco deceduto in Sicilia. Il sistema, ben rodato, fruttava un introito mensile non trascurabile ai dipendenti dell’ospedale: «Solo giugno, dal primo fino all’ultimo, ho messo da parte 400 euro», diceva uno di loro.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Esclusa dal concorso per la Gdf perché il padre frequenta mafiosi e riammessa dal Tar: «Ha diritto a riscattarsi»

2.

Va in Giappone e torna con 20mila carte di Pokemon e One Piece, maxi multa a Linate: voleva rivenderle per quasi 100mila euro

3.

L’ultima mossa dei genitori di Chiara Poggi, i test sugli oggetti (mai analizzati) che indossava il giorno del delitto: «Conservati come reliquie»

4.

Famiglia nel bosco, i genitori cedono su vaccini e maestra a casa. La tutrice dei bambini: «Stanno imparando solo ora l’alfabeto e socializzano»

5.

La moglie lo credeva a cena con i colleghi, lui spunta nello spot del ristorante con un’altra: «Voglio il risarcimento»

leggi anche
Policlinico di Bari
ATTUALITÀ

Arriva in ospedale con dolore al petto, muore dopo 7 ore al pronto soccorso. Il caso della 39enne a Bari: indagata la dottoressa per omicidio colposo

Di Giulia Norvegno
rossana-banfi-tumore-linfonodi-puliti
CULTURA & SPETTACOLO

«Oggi è una splendida giornata»: la gioia di Rossana Banfi dopo la diagnosi del nuovo tumore: «Ho ricevuto una telefonata»

Di Ugo Milano
landini-cgil
ATTUALITÀ

Sciopero generale, la Cgil: «Adesione al 68%, mezzo milione in piazza». Landini lancia una raccolta firme per una legge sulla sanità pubblica

Di Alba Romano