«Spara a Giorgia», firmato BR: la scritta sulla sede della Lega a Busto Arsizio

La Digos è al lavoro per risalire all'autore. Attilio Fontana: «Inaccettabile e pericoloso»

«Spara a Giorgia». È quanto si legge sui muri della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. La scritta in vernice rossa è seguita da una stella a cinque punte e la firma BR, simbolo e sigla delle Brigate Rosse. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos di Varese, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori della scritta, analoga a quella comparsa una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta, in Toscana. Un’azione «inaccettabile e pericolosa» per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, «da condannare con forza, per evitare che una becera scritta si trasformi in qualcosa di molto più grave».

Il precedente di poche settimane fa

Non è la prima volta che la sede della lega di Busto Arsizio viene presa di mira. Lo scorso 31 ottobre, sul portone della sezione di via Culin sono stati lasciati degli schizzi di vernice rossa. Qualche giorno dopo, su una parete del Municipio, in via Fratelli d’Italia, è apparsa la scritta “Fasci appesi”. «Non è più goliardia ma sono minacce gravi alla presidente del Consiglio, segno di un clima intollerabile», sostiene il segretario della Lega di Busto Arsizio, Alessandro Albani, che ha denunciato la scritta alle forze dell’ordine.