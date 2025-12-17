Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
ESTERIAmazonCinemaDonald TrumpJeff BezosMelania TrumpUSAVideo

Melania Trump si racconta, arriva il docufilm Amazon da 40 milioni: il lungometraggio sui 20 giorni prima della rielezione del presidente Usa – Il video

17 Dicembre 2025 - 21:42 Ugo Milano
embed
melania-trump-docufilm-amazon-bezos
melania-trump-docufilm-amazon-bezos
Il lungometraggio, nelle sale dal 30 gennaio, racconta le settimane che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca da una prospettiva inedita, quella della First Lady: «Tutti vogliono sapere, quindi eccolo qui».

Uscirà il 30 gennaio negli Stati Uniti Melania, il docu-film che ripercorre i venti giorni che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, scegliendo un punto di vista inedito: quello della First Lady. È attraverso il suo sguardo, discreto e misurato, che si snoda il racconto di un momento cruciale della politica americana. Il trailer, diffuso sui social mercoledì 17 dicembre 2025, offre un primo assaggio del tono dell’opera. «Everyone wants to know, so here it is», dice Melania nelle immagini iniziali. Tradotto: «Tutti vogliono sapere, quindi eccolo qui». Una frase che suona come una promessa e che sembra segnare un cambio di passo nella sua narrazione pubblica di Melania Trump. Per la prima volta, infatti, una delle figure più enigmatiche appare pronta a raccontarsi davvero.

40 milioni di dollari sborsati da Jeff Bezos

Il lungometraggio di 104 minuti diretto da Brett Ratner – il primo del regista dopo le accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti nel 2017 – è costato 40 milioni di dollari, pari a circa 385 mila dollari al minuto. La cifra è stata sborsata da Amazon Prime Video, non senza suscitare polemiche: alcuni l’hanno interpretata come una sorta di tributo di Jeff Bezos a Donald Trump. Oltre che negli Stati Uniti, il film sarà distribuito da Metro-Goldwyn-Mayer in Sud America, Asia, Europa, Israele, Emirati Arabi Uniti e in numerosi altri Paesi. Dopo l’uscita nelle sale, Melania approderà in streaming su Prime Video e, nei mesi successivi, sarà proposta anche in forma episodica su Amazon. Lo studio ha inoltre annunciato una docuserie in tre parti, che seguirà Melania Trump nei suoi spostamenti tra la Trump Tower di New York, Mar-a-Lago a Palm Beach e Washington, D.C.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Un milione di dollari per l’«eroe di Sydney»: come sta Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha disarmato uno dei killer della strage a Bondi Beach

2.

Strage di Bondi Beach a Sydney, il secondo eroe: ucciso mentre cercava di fermare gli attentatori – Il video

3.

L’ultima intervista di Rob Reiner su Donald Trump: «Non è mentalmente idoneo»

4.

Tmz: «Nick Reiner in stato di shock. La sua doccia era piena di sangue»

5.

Cade la Statua della Libertà (ma è brasiliana). Il cedimento per il forte vento – Il video

leggi anche
Vladimir Putin
ESTERI

Le condizioni di Putin sull’Ucraina: «Donbass e Crimea alla Russia o la guerra continua». E difende l’inviato di Trump Witkoff

Di Ugo Milano
donald trump discorso onu sabotaggio
ESTERI

Trump accusa l’Onu di “sabotaggio”: «Stavo per cadere dalla scala mobile, arrestate il colpevole»

Di Alessandro D’Amato
FACT-CHECKING

Le false confessioni di Bill Gates a Trump: Windows, virus, vaccini ed Epstein

Di Marianna Satta
big tech trump assente elon musk
ESTERI

Elon Musk e la buca a Melania Trump: accetta l’invito alla Casa Bianca ma poi manda un suo vice. Chi c’era alla cena sull’Ia

Di Bruno Gaetani
ESTERI

Zelensky porta a Trump la contro-lettera di Olena: «È per Melania!». Il dialogo a distanza tra First Ladies sui bambini ucraini – Il video

Di Giammarco Pio Isoldi