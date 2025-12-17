Melania Trump si racconta, arriva il docufilm Amazon da 40 milioni: il lungometraggio sui 20 giorni prima della rielezione del presidente Usa – Il video

Il lungometraggio, nelle sale dal 30 gennaio, racconta le settimane che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca da una prospettiva inedita, quella della First Lady: «Tutti vogliono sapere, quindi eccolo qui».

Uscirà il 30 gennaio negli Stati Uniti Melania, il docu-film che ripercorre i venti giorni che hanno preceduto il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, scegliendo un punto di vista inedito: quello della First Lady. È attraverso il suo sguardo, discreto e misurato, che si snoda il racconto di un momento cruciale della politica americana. Il trailer, diffuso sui social mercoledì 17 dicembre 2025, offre un primo assaggio del tono dell’opera. «Everyone wants to know, so here it is», dice Melania nelle immagini iniziali. Tradotto: «Tutti vogliono sapere, quindi eccolo qui». Una frase che suona come una promessa e che sembra segnare un cambio di passo nella sua narrazione pubblica di Melania Trump. Per la prima volta, infatti, una delle figure più enigmatiche appare pronta a raccontarsi davvero.

40 milioni di dollari sborsati da Jeff Bezos

Il lungometraggio di 104 minuti diretto da Brett Ratner – il primo del regista dopo le accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti nel 2017 – è costato 40 milioni di dollari, pari a circa 385 mila dollari al minuto. La cifra è stata sborsata da Amazon Prime Video, non senza suscitare polemiche: alcuni l’hanno interpretata come una sorta di tributo di Jeff Bezos a Donald Trump. Oltre che negli Stati Uniti, il film sarà distribuito da Metro-Goldwyn-Mayer in Sud America, Asia, Europa, Israele, Emirati Arabi Uniti e in numerosi altri Paesi. Dopo l’uscita nelle sale, Melania approderà in streaming su Prime Video e, nei mesi successivi, sarà proposta anche in forma episodica su Amazon. Lo studio ha inoltre annunciato una docuserie in tre parti, che seguirà Melania Trump nei suoi spostamenti tra la Trump Tower di New York, Mar-a-Lago a Palm Beach e Washington, D.C.