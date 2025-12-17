Milano, 21enne accoltellato e rapinato da 4 persone in strada: è grave

Il giovane si trova al Policlinico della città, dove è stato trasportato d'urgenza nella notte

Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato per strada a Milano la scorsa notte e si trova in gravi condizioni al Policlinico, dove è stato trasportato d’urgenza. L’aggressione è avvenuta attorno a mezzanotte in via Ovada, all’altezza del civico 24, nel quartiere Barona, nella periferia Sud-Ovest della città. Sul caso stanno indagando i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è un ragazzo di origine nordafricana e senza documenti.

La rapina

Nel corso della notte, sarebbe stato avvicinato da quatto persone che prima lo hanno aggredito colpendolo con alcuni fendenti e poi lo avrebbero rapinato, portandogli via il portafoglio e il cellulare. I carabinieri sono al lavoro nel tentativo di ricostruire quanto accaduto e individuare i responsabili dell’aggressione. Gli investigatori stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona ed eventuali testimonianze di residenti o passanti.