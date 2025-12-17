Ultime notizie AntisemitismoDelitto di GarlascoDonald TrumpFamiglia AgnelliUcraina
ATTUALITÀAntisemitismoArrestiCarcereGiovaniInchiesteTerrorismoTrevisoVeneto

Propaganda antisemita, armi fatte in casa, post sui social: 15enne arrestato per terrorismo nel Trevigiano

17 Dicembre 2025 - 08:28 Ygnazia Cigna
embed
Il ragazzo è stato portato in carcere in via cautelare. I reati sono tutti aggravati dall’uso dei canali telematici

Un ragazzo di Treviso di 15 anni è stato arrestato con l’accusa di istigazione a delinquere, apologia di terrorismo e attività di auto addestramento con finalità terroristiche. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato disposto nei giorni scorsi dal tribunale per i minorenni di Venezia su richiesta della procura. I reati sono aggravati dall’uso dei canali telematici. L’indagine, condotta dalle digos di Milano e Treviso in collaborazione con la direzione centrale della polizia di prevenzione e con l’agenzia di sicurezza interna, rientra in un più ampio lavoro di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione, in particolare negli ambienti dell’estrema destra suprematista online.

Incitamento alla violenza antisemita

Così gli investigatori hanno individuato un profilo social che diffondeva messaggi di incitamento alla violenza a sfondo xenofobo e antisemita, oltre a contenuti di esaltazione di attentati terroristici e dei loro autori. In alcuni post, l’utente arrivava anche a sostenere di aver già iniziato la costruzione di un’arma da fuoco.

Armi e ordigni artigianali: cosa hanno trovato in casa

Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati sequestrati numerosi materiali facilmente reperibili ma idonei all’assemblaggio di armi e ordigni artigianali, oltre a fogli manoscritti con disegni di armi, schemi di componenti e istruzioni per la realizzazione di munizioni. Ulteriore materiale ritenuto coerente con le accuse è stato rinvenuto sui dispositivi informatici in uso al minorenne. Secondo gli inquirenti, gli elementi raccolti delineano un percorso di radicalizzazione ideologica già in fase avanzata, valutazione condivisa dal giudice per le indagini preliminari che ha disposto l’arresto.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lorenzo Paolieri, trovato mummificato nel baule di casa. I vicini: «L’ultima volta che l’abbiamo visto sarà stato un ragazzino»

2.

Famiglia nel bosco, la figlia Utopia Rose: «Perché non vorrei andare in una scuola». Il conto in banca dei bambini e cosa dicono gli assistenti sociali

3.

A 19 anni va al pronto soccorso dopo giorni di mal di testa, Giulia Todaro morta dopo poche ore: l’autopsia chiesta dai medici

4.

Esclusa dal concorso per la Gdf perché il padre frequenta mafiosi e riammessa dal Tar: «Ha diritto a riscattarsi»

5.

Campobasso, il 14enne picchiato dalla baby gang rischia di perdere l’udito: «Tutto il paese è spaventato da loro»

leggi anche
ESTERI

Strage di Bondi Beach a Sydney, il secondo eroe: ucciso mentre cercava di fermare gli attentatori – Il video

Di Ugo Milano
fbi attentati polizia immigrazione usa
ESTERI

Usa, l’Fbi sventa un attentato contro la polizia per l’immigrazione: «Volevano colpire la notte di Capodanno»

Di Alba Romano
australia antisemitismo
ESTERI

Perché Netanyahu se l’è presa con l’Australia. Gli attacchi alle sinagoghe e quel coro «Gasate gli ebrei» solo due giorni dopo il 7 ottobre – Il video

Di Alba Romano
eroe-bondi-beach-raccolta-fondi
ESTERI

Un milione di dollari per l’«eroe di Sydney»: come sta Ahmed al Ahmed, l’uomo che ha disarmato uno dei killer della strage a Bondi Beach

Di Alba Romano
Killer di Bondi Beach
ESTERI

L’ombra dell’Isis dietro la strage di Hanukkah in Australia. I due killer padre e figlio: la bugia alla famiglia e i legami con il terrorismo islamico

Di Giulia Norvegno
bondi-beach-australia-netanyahu
ESTERI

Sydney, spari alla festa di Hanukkah a Bondi Beach: 15 vittime, tra cui un bimbo. La polizia: «Gli assalitori sono padre e figlio» – I video

Di Giovanni Ruggiero