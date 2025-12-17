Open Arms, la procura generale della Cassazione chiede l’assoluzione per Matteo Salvini

Il vicepremier era stato assolto dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Oggi attesa la decisione dei giudizi, dopo il ricordo della procura di Palermo

La procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l’assoluzione del vicepremier Matteo Salvini nel processo Open Arms nato dopo che il leader della Lega bloccò lo sbarco della nave Diciotti nel 2019, impedendo a 147 persone migranti di scendere a Catania per 19 giorni. All’epoca, Salvini ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno. Il 20 dicembre 2024, Salvini era stato assolto dal tribunale di Palermo dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio perché «il fatto non sussiste». Ora, alla fine della requisitoria davanti alla Quinta Sezione Penale, presieduta da Maria Vessichelli, i sostituti procuratori generali Antonietta Picardi e Luigi Giordano hanno concluso chiedendo di rigettare il ricorso dei pm di Palermo.

La requisitoria

«Per noi il ricorso per saltum della Procura di Palermo è totalmente inammisibile», ha dichiarato l’avvocata Giulia Bongiorno, legale del ministro Salvini, quando è arrivata in Cassazione. Nel corso della requisitoria, la procura generale della Cassazione ha richiamato la memoria depositata nelle scorse settimane e composta da 46 pagine. Al suo interno, era stato messo nero su bianco che il ricorso dei pm di Palermo «non dimostra, nella prospettiva di censura della sentenza impugnata, la sussistenza di tutti gli elementi dei reati contestati, al fine di poter dimostrarne la tenuta della posizione accusatoria». Ieri, Salvini aveva scritto su X: «A processo per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini italiani. Rifarei tutto, a testa alta».