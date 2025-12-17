Le Winx si comprano Geronimo Stilton, la mossa del colosso dei cartoni animati Rainbow

La scrittrice Elisabetta Dami, che ha dato vita al famoso topo giornalista rassicura i fan: «Resterà un compagno fedele per i ragazzi»

Rainbow, lo studio di animazione che ha distribuito alcune dei cartoni più noti come le Winx, ha acquisito la proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, l’icona della narrativa per ragazzi che da anni è diventato un fenomeno editoriale di dimensioni globali. Nell’operazione vengono vendute le quote della della International Characters S.r.l., la cui proprietaria è Elisabetta Dami, e quelle della Pietro Marietti S.r.l., la cui proprietà è di Pietro Marietti. Elisabetta Dami, nota scrittrice di libri per ragazzi, è l’autrice di Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista ispirato dalle sue esperienze di volontariato negli ospedali pediatrici. I libri di Stilton sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Piemme, sono tradotti in oltre 50 lingue e hanno venduto oltre 190 milioni di copie in tutto il mondo.

La scrittrice: «Geronimo resterà un compagno fedele per i ragazzi»

«I libri di Geronimo Stilton hanno contribuito a formare l’immaginario di milioni di bambini, in Italia e nel mondo», ha dichiarato Iginio Straffi, fondatore di Rainbow e attuale presidente e Ceo. «Accogliere questo personaggio nella nostra famiglia è un grande onore e una grande responsabilità: crediamo nella forza dei suoi valori e nella sua capacità di continuare a ispirare giovani lettori. Il nostro impegno sarà quello di accompagnarlo in un percorso di crescita capace di espandersi su nuovi media e nuove forme espressive, rimanendo fedeli allo spirito che lo ha reso unico», ha aggiunto. Soddisfatta dell’operazione anche la penna che ha dato vita a Stilton. «Sono felice che Geronimo entri nella prestigiosa famiglia Rainbow. Sono certa che continuerà a guidare i suoi amati lettori alla scoperta del mondo ricordando l’importanza della curiosità, dell’amicizia, della gentilezza e della fantasia. Geronimo sarà sempre per i ragazzi un compagno fedele, leale e allegro», ha commentato la scrittrice Elisabetta Dami.