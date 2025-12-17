Le Winx si comprano Geronimo Stilton, la mossa del colosso dei cartoni animati Rainbow
Rainbow, lo studio di animazione che ha distribuito alcune dei cartoni più noti come le Winx, ha acquisito la proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, l’icona della narrativa per ragazzi che da anni è diventato un fenomeno editoriale di dimensioni globali. Nell’operazione vengono vendute le quote della della International Characters S.r.l., la cui proprietaria è Elisabetta Dami, e quelle della Pietro Marietti S.r.l., la cui proprietà è di Pietro Marietti. Elisabetta Dami, nota scrittrice di libri per ragazzi, è l’autrice di Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista ispirato dalle sue esperienze di volontariato negli ospedali pediatrici. I libri di Stilton sono pubblicati in Italia dalla casa editrice Piemme, sono tradotti in oltre 50 lingue e hanno venduto oltre 190 milioni di copie in tutto il mondo.
La scrittrice: «Geronimo resterà un compagno fedele per i ragazzi»
«I libri di Geronimo Stilton hanno contribuito a formare l’immaginario di milioni di bambini, in Italia e nel mondo», ha dichiarato Iginio Straffi, fondatore di Rainbow e attuale presidente e Ceo. «Accogliere questo personaggio nella nostra famiglia è un grande onore e una grande responsabilità: crediamo nella forza dei suoi valori e nella sua capacità di continuare a ispirare giovani lettori. Il nostro impegno sarà quello di accompagnarlo in un percorso di crescita capace di espandersi su nuovi media e nuove forme espressive, rimanendo fedeli allo spirito che lo ha reso unico», ha aggiunto. Soddisfatta dell’operazione anche la penna che ha dato vita a Stilton. «Sono felice che Geronimo entri nella prestigiosa famiglia Rainbow. Sono certa che continuerà a guidare i suoi amati lettori alla scoperta del mondo ricordando l’importanza della curiosità, dell’amicizia, della gentilezza e della fantasia. Geronimo sarà sempre per i ragazzi un compagno fedele, leale e allegro», ha commentato la scrittrice Elisabetta Dami.