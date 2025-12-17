L’allarme di Sea Watch: c’è una nave di migranti in difficoltà con tre neonati a bordo 

Si trova tra la Tunisia e Lampedusa. Onde alte due metri stanno per colpirla. «L'imbarcazione potrebbe naufragare da un momento all'altro»

La ong Sea Watch ha chiesto immediato soccorso per una imbarcazione di migranti in difficoltà, segnalata da alarmphone nel Mediterraneo centrale, tra la Tunisia e Lampedusa. «Il nostro equipaggio del Seabird ha appena individuato un’imbarcazione in difficoltà, segnalata da Alarm_phone con circa 50 persone e 3 neonati – riporta su X l’ong -. Onde alte fino a 2 metri stanno per colpirla. L’imbarcazione potrebbe naufragare da un momento all’altro. La nave mercantile Estrella è nelle vicinanze e deve reagire, altrimenti le persone rischiano di morire».