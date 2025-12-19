«Pronto? Sono Nichi Vendola», lo scherzo a Rocco Casalino dopo l’addio al M5s. L’idea del nuovo partito: la risposta dell’ex portavoce di Conte

Durante la trasmissione di Rai Radio 2 «Matti da legare», l’ex portavoce di Giuseppe Conte ha riso insieme ai conduttori: «Non c’è bisogno di qualcosa di nuovo»

Fresco di addio al Movimento di Giuseppe Conte, l’ex portavoce di palazzo Chigi Rocco Casalino è stato vittima di un tentativo di scherzo telefonico in diretta radio. Un imitatore di Nichi Vendola, camuffando la sua voce, ha contattato Casalino dopo le dimissioni dal Movimento 5 Stelle chiedendogli di unire le forze: «I tempi sono maturi». Dopo le prime battute, l’ex portavoce di Conte poco convinto sulla vera identità dell’interlocutore è scoppiato in una risata: «A sinistra c’è già tutto, non serve un’altra alleanza».

La provocazione e la risposta divertita: «Un altro partito? Basta così»

Rocco Casalino è stato contattato durante la trasmissione Matti da legare, in onda su Radio2 e condotta da Belen Rodriguez, Barry Colucci e Mario Benedetto. Proprio quest’ultimo ha lanciato l’amo chiamando l’ex M5s e fingendosi l’assistente di Ventola. A quel punto è intervenuto l’imitatore: «Volevo darti il mio sostegno, io credo che a questo punto i tempi siano maturi come le ciliegie a giugno, come le caldarroste a dicembre: è tempo di coalizione. Che ne pensi? Coalizziamoci». Casalino è scoppiato a ridere e ha chiuso subito la porta: «Mi fa sorridere la cosa, non c’è bisogno di una nuova alleanza, c’è già tutto. C’è il Movimento, c’è il PD, c’è Avs. Non c’è bisogno di qualcosa di nuovo… Poi semmai ci vorrebbe qualcosa di nuovo più al centro, non ancora a sinistra. Un altro partito a sinistra sarebbe anche troppo».

La canzone dedicata a Casalino

L’imitatore ha provato a insistere: «La moderazione è quello che manca in questo periodo storico e politico. Come diceva Kierkegaard, la caverna non è solo conoscenza, ma è anche la realtà da cui non si può trascendere e uscire. Se questa realtà ci fa capire che nella caverna si rischia di rimanere bloccati, conviene andare avanti». A quel punto la trasmissione ha calato la maschera, dedicando la canzone Senza una stupida storia di Achille Lauro riadattata per Casalino. Ridendo, l’ex portavoce di Conte ha chiesto: «Di che radio siete?».