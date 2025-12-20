Auto in contromano sulla statale di Lecco, la paura degli automobilisti: «È stato scioccante». È il terzo caso in tre mesi – Il video

Le forze dell’ordine indagano per ricostruire il percorso del veicolo e individuare dove il conducente ha imboccato la corsia in direzione opposta

Un’auto ha percorso contromano la carreggiata nord del tunnel del Monte Barro, alle porte di Lecco, seminando il panico tra gli automobilisti in transito verso la città. Alcuni veicoli si sono trovati costretti a spostarsi sulle corsie laterali. Solo la prontezza dei conducenti e la fortuna hanno impedito che la situazione degenerasse in un incidente grave. Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire l’intero percorso dell’auto contromano. In particolare, gli agenti stanno cercando di stabilire il punto esatto in cui il conducente ha imboccato la statale in direzione opposta e per quanto tempo abbia mantenuto la marcia contromano prima di uscire dal tunnel o invertire la rotta. Alcuni automobilisti hanno filmato la scena, condividendo i video sui social.

Il terzo caso in pochi mesi

Non si tratta di un episodio isolato. È il terzo caso simile negli ultimi tre mesi lungo questa trafficata tratta della Superstrada 36. «Faccio questo lavoro da 20 anni e lungo le strade lecchesi una cosa del genere non mi era mai successa. L’unico precedente, poco tempo fa, lo avevo vissuto in tangenziale est a Milano. Vi assicuro che è stato davvero scioccante», ha dichiarato a Today il tassista che ha ripreso la scena. «Col pulmino che trasportava mio figlio e altri sette ragazzi se lo sono trovati davanti», ha aggiunto una donna sui social.