Putin «è innamorato»: tra divorzi per gelosia, figli illegittimi e la relazione con un oro olimpico. Chi sono le donne (e le amanti) del leader russo

Relazioni passeggere, amori più profondi e che avrebbero dato alla luce almeno tre figli mai riconosciuti. In Russia è scattato il toto nome su chi sarebbe il «vero amore» del leader del Cremlino

«Sono innamorato e credo nell’amore a prima vista». Se non ci fossero state le telecamere di mezzo mondo a immortalare queste parole, sarebbe stato a diro poco difficile credere che a pronunciarle sia stato Vladimir Putin, per di più durante la conferenza stampa di fine anno. Leader freddo e mai pubblicamente emotivo, è la prima volta da anni – forse di sempre – che di fronte ai microfoni fa un accenno alla sua vita sentimentale privata. Una brevissima battuta che però ha già scatenato le ipotesi, le supposizioni e il toto nome nonostante i segreti del Cremlino è difficile che escano dai suoi corridoi.

La passione per gli strip club e il divorzio dalla moglie

Noto Don Giovanni nella sua gioventù fino alla sua elezione a presidente della Russia, Vladimir Putin era un assiduo frequentatore dello strip cub Luna di San Pietroburgo anche quando ricopriva la carica di primo ministro. Si dice che, nel dicembre 1999 poco prima di entrare nel Cremlino, dopo una serata scrisse sul muro del locale con una bomboletta spray: «Vi auguro felicità nel nuovo millennio». Fino al 2014 Putin è stato sposato con Lyudmila, madre delle sue uniche due figlie riconosciute. Il divorzio è avvenuto sulla scorta delle numerose storie extra coniugali, a cui la donna tentava disperatamente e inutilmente di porre un freno.

La prima fiamma con la giovane addetta alle pulizie

E proprio da quel passato potrebbe venire quell’«innamoramento» ammesso dallo stesso capo di Stato russo. Non ancora presidente, Putin aveva infatti iniziato una storia con Svetlana Krivonogikh, 20enne addetta alle pulizie che una guardia del corpo gli aveva presentato. Nel 2003 la giovane avrebbe dato alla luce una bambina, Elizaveta, ai riconosciuta da Putin ma che sarebbe sangue del suo sangue. Svetlana, nonostante la storia con Putin sia finita dopo diversi anni di frequentazione a causa dell’intervento della moglie Lyudmila, gode tuttora di grandi privilegi. Il presidente russo le ha infatti donato un resort invernale di lusso alle porte di San Pietroburgo e, per garantirle una rendita assicurata, l’ha resa azionista di minoranza di una banca molto vicina al Cremlino.

La lunghissima relazione con l’oro olimpico Alina Kabaeva

Il secondo nome, quello che secondo molti è ancora stabilmente nel cuore e nella mente dello spietato leader di Mosca, è Alina Kabaeva, farfalla della ginnastica ritmica russa medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atene 2004. Stando alle persone più vicine a Putin, la relazione tra il presidente e l’atleta dura da oltre 18 anni e sarebbe stato la causa principe del divorzio con la moglie. I due avrebbero due figli, anche questi mai riconosciuti ufficialmente da Vladimir Putin e registrati con il cognome Spiridonov. Un nome che non sarebbe affatto casuale, dato che il nonno del presidente russo si chiamava proprio Spiridon Putin.

L’invaghimento per la giovanissima studentessa in lingerie

Ci sarebbe poi una terza donna, Alisa Kharcheva. La studentessa, famosa per aver posato in lingerie per un calendario erotico dedicato al presidente, avrebbe iniziato a sua relazione con Vladimir Putin quando era solo 17enne. Secondo alcuni giornalisti d’opposizione, la giovane veniva portata due volte a settimana nella residenza dello zar. La storia ha avuto grande valore economico per la donna, che ha ottenuto un posto fisso come ricercatrice all’Università di Mosca ed è diventata proprietaria di un appartamento di lusso nella zona più centrale della capitale.