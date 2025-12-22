Da Campiglio a Cortina, i prezzi (folli) del Capodanno in montagna: quasi 10mila euro per una notte. «Ma 20 milioni di italiani in viaggio»

I prezzi alti della gran parte delle località poco hanno a che fare con la prenotazione tardiva: le cifre sono praticamente le stesse per il Capodanno successivo, a un anno di distanza

Sempre più caro l’ultimo dell’anno in montagna. Eppure, in overbooking. Da Cortina a Courmayeur, passando per Madonna di Campiglio, i prezzi per festeggiare l’ultimo dell’anno in hotel sono decisamente fuori portata. Anzi, a volte la cifra per poco non supera l’altitudine delle località scelte per trascorrere l’ultima notte dell’anno, sperando di fare più di un brindisi di benvenuto al 2026. Qualche esempio? Per passare la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio a Campiglio – si legge sul sito di «Booking» – ci vogliono ben 9.702 euro.

Mentre in Val d’Aosta, a Courmayeur, nell’unico albergo ancora disponibile una stanza matrimoniale, costa poco meno di 1.400 euro. E Cortina d’Ampezzo? Gli unici hotel ancora disponibili non vanno sotto ai 1.500 euro, con l’eccezione di una camera a 721 euro. Cifre che non hanno a che fare con la prenotazione tardiva, basta infatti simulare un soggiorno per il Capodanno successivo: dal 30 dicembre 2026 al 2 gennaio 2027. Et voilà. Sempre a Courmayeur, il costo medio per una notte è di circa duemila euro. E a più di un anno di distanza.

Le altre località sciistiche e non

Lasciando le località “più quotate”, se si considerano altre mete, come ad esempio Trento, per la sola notte del 31 dicembre sono presenti poche soluzioni, una delle quali a 600 euro. Per restare in città, però, la soluzione più economica – allungando a tre notti – sotto il chilometro dal centro è un 100 mq a 1.791 euro. In media, il costo per tre notti è di 1.862 euro e, nella maggior parte dei casi, si tratta di appartamenti o hotel distanti dal centro. A Bolzano, per la sola notte del 31 dicembre, il prezzo medio è di 1.253 euro. Per tre notti in Val Gardena i prezzi partono invece da 2.680 euro, mentre in Val di Fiemme si può spendere da 1.134 euro accettando una sola stanza; in caso contrario, la soluzione più economica con maggiore spazio è pari a 2.489 euro.

I dati di Federalberghi

Secondo le stime di Federalberghi, durante le festività di fine anno si metteranno in viaggio complessivamente 19 milioni e 270mila italiani. Di questi, 7 milioni e 860mila partiranno per le vacanze di Natale, 4 milioni e 500mila per Capodanno, 990mila per l’Epifania e 5 milioni e 870mila sceglieranno la cosiddetta “vacanza lunga”, che include almeno due festività. I dati emergono da un’indagine condotta da Tecnè per Federalberghi, dalla quale risulta inoltre che il 91% degli italiani resterà in Italia come destinazione principale. Il giro d’affari, in aumento rispetto al passato, raggiungerà i 16,3 miliardi di euro: 4,1 miliardi legati alle vacanze di Natale, 8,7 miliardi alla “vacanza lunga” e 3,1 miliardi a Capodanno. Per quanto riguarda la spesa media pro capite, si attesterà a 1.482 euro per la vacanza lunga, 526 euro per Natale e 672 euro per il periodo di Capodanno.

