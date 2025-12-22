Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinUcrainaVladimir Putin
ECONOMIA & LAVOROInchiesteLavoro e impresaPiemonteTorino

Le aziende possono leggere le chat interne tra dipendenti, la sentenza della Cassazione: ecco quando e perché

22 Dicembre 2025 - 12:08 Ugo Milano
embed
cassazione-chat-aziendali-illeciti
cassazione-chat-aziendali-illeciti
I giudici si sono espressi sul caso di un dirigente delle risorse umane di Amazon, licenziato dopo che alcuni rappresentanti dell’azienda avevano esaminato i messaggi scambiati nelle chat di lavoro

I datori di lavoro possono accedere alle conversazioni presenti in una chat aziendale, diversamente da un generico gruppo di WhatsApp, qualora vi sia il sospetto di un illecito. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, che si è espressa sul caso di un dirigente delle risorse umane di Amazon, licenziato dopo che alcuni rappresentanti dell’azienda avevano esaminato i messaggi scambiati nelle chat di lavoro.

La chat aziendale

Dalla conversazione incriminata risultava come il dirigente avesse cambiato idea rispetto all’assunzione di un corriere, dopo avergli detto inizialmente sì. La motivazione? Avrebbe ceduto in una chat con altri manager a pressioni da parte di un collega di un altro ufficio, cambiando idea e operando la scelta in modo non trasparente. 

Il dirigente è stato, infatti, licenziato dopo un controllo interno da parte dell’azienda che ha acquisito le conversazioni sulla chat interna Chime, scrive la Repubblica, dopo la segnalazione del candidato, che lamentava di aver subito un trattamento ingiusto. 

Il ricorso in Cassazione

Dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte d’Appello di Torino, il manager ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La questione centrale riguarda la legittimità dell’accesso a una chat aziendale ai fini di un’eventuale azione disciplinare, anche con riferimento a un periodo precedente all’insorgere di un fondato sospetto. 

I difensori del manager, Livio Neri e Alberto Guarisio, hanno sostenuto l’illegittimità dell’acquisizione delle chat, in quanto potenzialmente contenenti anche messaggi di natura privata lesivi di diritti personali. La Cassazione ha invece stabilito che le conversazioni possono essere acquisite, anche andando a ritroso nel tempo, al fine di tutelare il patrimonio aziendale, inteso anche in senso immateriale, cioè riferito ai dipendenti.

Le motivazioni della sentenza 

La Cassazione ha affermato che «l’eccezione sollevata dalla società è fondata e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso». Dagli atti emergono le motivazioni della decisione: in primo luogo, la qualificazione della chat aziendale come strumento di lavoro e la conseguente possibilità di utilizzare i dati e le informazioni raccolte «a tutti i fini», compresi quelli disciplinari. La seconda motivazione, di carattere più tecnico, riguarda i cosiddetti «controlli difensivi», ossia i controlli, anche di natura tecnologica, esercitati dal datore di lavoro per «evitare comportamenti illeciti – come si legge nelle carte – riconducibili, sulla base di concreti indizi, a singoli dipendenti».

Il caso (diverso) del gruppo WhatsApp

La chat aziendale non può essere paragonata a un gruppo WhatsApp di colleghi. Lo scorso marzo, infatti, sempre la Suprema Corte aveva stabilito che i messaggi scambiati in una chat WhastApp non potessero essere utilizzati per giustificare un licenziamento per giusta causa. 

Foto copertina: Diego Vito Cervo/Dreamstime

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Riforma del condominio, la stangata per chi è in regola con i pagamenti: cosa cambia con i morosi. Le novità per gli amministratori non laureati

2.

Rolex da record grazie alle guerre, per la prima volta sfondato il tetto dei 10 miliardi di franchi: qual è il segreto del successo svizzero

3.

Passa ancora di mano il gruppo Visibilia creato da Daniela Santanchè, venduto a mille euro a una società Usa guidata da un avvocato romano

4.

Di Giuseppe (Volkswagen Italia): «Con i super incentivi sulle city car l’auto elettrica crescerà anche in Italia» – L’intervista

5.

Manovra, meno fondi per le pensioni anticipate per i lavoratori precoci e usuranti. Torna il silenzio assenso sul Tfr e meno tagli alla Rai

leggi anche
Corte di Cassazione
ECONOMIA & LAVORO

Assenza per malattia: come deve comportarsi il lavoratore per evitare il licenziamento?

Di Alessandra Giorgi
milano
ECONOMIA & LAVORO

Buoni pasto sospesi durante lo smart working? Sì, le aziende possono farlo

Di Antonio Orsini
ECONOMIA & LAVORO

Il Coronavirus ha cambiato anche i contratti? La guida per capire cosa dice la Cassazione

Di Martino Liva