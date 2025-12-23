Quali sono i ponti e i weekend lunghi che ci aspettano per questo 2026

Previsti 23 giorni di vacanza con 4 giorni di ferie. Come sfruttare al meglio il calendario che verrà

Se qualcuno nel governo Meloni aveva parlato dell’anno del Ponte per il 2025, sicuramente il 2026 sarà l’anno dei ponti. Perché il prossimo anno, secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, si potranno sfruttare ben 23 giorni di vacanza chiedendo, dove possibile, solo 4 giorni di ferie. Partiamo dal primo ponte, imminente, che cade a Capodanno. Questo 1 gennaio sarà giovedì, di conseguenza prendendosi una pausa per venerdì 2 e lunedì 5 si possono inglobare anche i giorni rossi dell’Epifania.

Pasqua nessun ponte, va meglio per il primo maggio

Stavolta Pasqua 2026 si celebrerà già domenica 5 aprile. E la Festa della Liberazione cadrà invece sabato 25, quindi non inciderà sulle normali settimane lavorative. Un weekend lungo invece lo concede la Festa dei lavoratori: il primo maggio 2026 cade di venerdì. Per la Festa della Repubblica invece occorre chiedere un giorno di ferie, il 1 giugno. Così facendo si potranno avere 4 giorni “off”. Perché il 2 giugno, che è un festivo, cadrà di martedì.

Niente da fare per Ferragosto, i milanesi sono più fortunati per l’Immacolata

Ferragosto 2026 cade come il 25 aprile, di sabato: quindi sarà una data difficile da sfruttare. Un possibile ponte lungo ci potrebbe esser tra il 5 e l’8 dicembre, che cade di martedì ed è l’Immacolata Concezione. Se non si lavora il lunedì 7 dicembre, si possono ottenere 4 giorni di stop a partire dal sabato prima. Non solo, se lavori a Milano la richiesta ferie potrebbe anche non servire dato che il 7 dicembre è Sant’Ambrogio. Natale 2026 invece cadrà di venerdì, che con un Santo Stefano di sabato sottrarrà un giorno solo ai doveri professionali.

(Foto di Towfiqu barbhuiya su Unsplash)