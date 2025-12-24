Alessia Fabiani, l’ex marito Cherubini la denuncia per diffamazione: «I miei figli sappiano la verità. Da lei solo calunnie»

Oltre alla modella, il ristoratore ha denunciato anche l’amico Mario Adinolfi

Dopo due processi risolti in cui è finito sul banco degli imputati e che si sono risolti in un nulla di fatto, e un terzo procedimeto in fase di stallo, Fabrizio Cherubini passa al contrattacco. Il ristoratore, ex compagno della attrice e modella Alessia Fabiani, ha denunciato per diffamazione la donna e Mario Adinolfi, ex deputato e presidente del “Popolo della famiglia” diventato molto amico della modella durante il programma L’isola dei famosi.

La spiegazione di Cherubini: «Voglio che i miei figli sappiano la verità»

Secondo Cherubini, nonostante ripetute volte le accuse della ex compagna siano cadute nel vuoto, la donna continuerebbe a riferirsi pubblicamente a lui come se fosse colpevole: «Continuo a vedermi pubblicamente attribuite delle condotte… che sono false e, palesemente, diffamatorie», ha detto parlando a Repubblica. Da qui la volontà di denunciare i due: «Voglio che anche i miei figli, davanti ad accuse gravi ed infamanti, possano un domani sapere dove si trova la verità. I processi dovrebbero essere trattati nelle aule di giustizia e non sui social. Spero solo di riuscire a trovare finalmente un po’ di tranquillità». Il suo legale ha poi aggiunto: «Non è lecito dare libero sfogo ai propri pensieri su internet, laddove questi ledano l’onore ed il decoro delle persone».

La trafila e giudiziaria e gli attacchi della ex compagna

La fine della relazione tra Cherubini e Fabiani è stata a dir poco burrascosa. La donna in un primo momento ha denunciato l’ex compagno, con cui aveva avuto due figli, per maltrattamenti e lesioni. Secondo i giudici il fatto non sussisteva, trattandosi di «litigi, di un rapporto di coppia a tratti non idilliaco ma certo insuscettibile di assumere connotati penalmente rilevanti». Anzi, in fase di denuncia, Alessia Fabiani sarebbe stata «contraddittoria in diversi passaggi e, a tratti, esasperata». In un secondo momento, la modella lo ha portato in tribunale per violazione degli obblighi familiari, sostenendo che il ristoratore non avesse rispettato l’obbligo di mantenimento rivolto ai figli. Anche in questo caso il tribunale lo ha assolto perché «non aveva possibilità oggettive» di sostenere quella spesa a causa delle difficoltà economiche. All’uomo erano infatti state revocate le concessioni di suolo pubblico per la sua attività di ristorazione. La donna lo ha attaccato, chiamandolo «un padre assente moralmente» che manca alle sue «responsabilità» verso i figli.