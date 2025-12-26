Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
ATTUALITÀ

Bari, ricopre l’auto di luci natalizie: 30enne multato per «pericolo alla viabilità» – Il video

26 Dicembre 2025 - 14:31 Ugo Milano
Sui social erano diventate virali le immagini della macchina che passeggiava per le vie della città

Un’idea simpatica per augurare buon Natale tra le strade di Bari è costata cara a un 30enne. Il ragazzo aveva decorato la sua macchina Mercedes Glc con una serie di luci natalizie intermittenti che spiccavano lungo le strade della città, attirando l’attenzione di automobilisti e passanti e facendo diventare foto e video virali sui social. Come si vede dai video su TikTok, la macchina era stata completamente ricoperta di lucine natalizie dai colori sgargianti. Peccato che la fantasia del guidatore avrebbe potuto creare diversi problemi a livello stradale.

Perché è stato multato

L’effetto scenico, oltre a richiamare gli sguardi degli altri automobilisti, poteva infatti rappresentare un rischio per la sicurezza stradale perché avrebbe potuto creare pericoli alla viabilità. Inoltre, la motorizzazione non aveva dato alcun autorizzazione all’installazione delle luci. Per questi motivi, gli agenti della questura di Bari hanno fermato il 30enne e lo hanno multato. Ora per poter tornare alla guida della sua Mercedes, dovrà smontare le luci. «La polizia di Stato richiama al rispetto delle norme del Codice della strada, a tutela della sicurezza di tutti», afferma la questura.


