Il video dell’albero di Natale abbattuto da ragazzi incappucciati non riguarda l’Italia

Il fatto è avvenuto in Turchia nel 2024

Circola sui social un video in cui alcuni ragazzi incappucciati e con il volto coperto abbattono un albero di Natale decorato con la scritta “2025”. I commenti online sotto al video sono fortemente aggressivi e accusano i protagonisti di non essere italiani, collegando l’accaduto a temi politici nazionali come il referendum sulla giustizia. Tuttavia, un’analisi più attenta rivela che il video non ha nulla a che fare con l’Italia (e non solo).

Per chi ha fretta:

Il video non mostra un episodio accaduto in Italia, ma a Istanbul, distretto di Küçükçekmece .

. I ragazzi che abbattono l’albero non sono italiani.

L’albero attaccato era parte delle decorazioni di Capodanno della municipalità e di un’università locale, infatti il video è di Haberler.com pubblicato il 23 dicembre 2024.

pubblicato il 23 dicembre 2024. I commenti aggressivi sui social italiani hanno attribuito falsamente l’episodio a cittadini stranieri in Italia, alimentando disinformazione.

Analisi

Il video è stato originariamente condiviso il 23 dicembre 2024 e pubblicato da Haberler.com. Di recente è stato rilanciato in Italia, su social come Instagram e Facebook, dove molti utenti l’hanno creduto come un episodio avvenuto da poco, lanciandosi in commenti aggressivi e discriminatori in tema immigrazione. «Via subito dalla nostra Italia… Subitissimo….» scrive un utente.

Si tratta di un episodio avvenuto in Turchia

L’episodio mostrato nel video è avvenuto a Istanbul, nel distretto di Küçükçekmece, il 23 dicembre 2024, quando un albero di Capodanno decorato dalla municipalità è stato distrutto con delle asce da uomini mascherati.

La scena è stata ripresa da un passante e diffusa dai media turchi. Secondo quanto riportato da Ntv.com.tr, l’amministrazione di Küçükçekmece ha piantato un nuovo albero per sostituire quello danneggiato.

Senza contesto la stessa scena, un anno dopo, è stata diffusa in Italia dove molti utenti l’hanno interpretata come un attacco alla società italiana, collegandola a questioni politiche interne. L’uso di frasi come “da ospiti a padroni del mondo” o riferimenti al referendum sulla giustizia mostrano come il contenuto sia stato manipolato per suscitare l’indignazione degli utenti.

Conclusioni

Il video dell’albero di Natale abbattuto non mostra un evento avvenuto in Italia, ma un episodio reale avvenuto a Istanbul nel dicembre 2024. I protagonisti non sono italiani e la scena è stata strumentalizzata sui social italiani per alimentare rabbia e pregiudizi.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta





