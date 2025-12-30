Incidente alla funivia di Macugnaga, 100 persone bloccate in cabina a 2.800 metri: cos’è successo

Le forze dell’ordine stanno organizzando un ponte aereo per evacuare le persone intrappolate, tra cui bambini. I feriti sono stati evacuati con l’elisoccorso

Uno schianto, un incidente forse causato dall’eccessiva velocità con cui la cabina della funivia di Macugnaga, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola, è entrata nella stazione d’arrivo. Il bilancio, stando alle informazioni per ora filtrate, sarebbe di sei persone ferite e almeno 90, tra cui bambini, bloccati nel vuoto. I feriti, che non sarebbero in pericolo di vita, sono stati soccorsi sul posto prima di essere trasferiti in ospedale con l’elisoccorso. Le piste da sci sono state chiuse e l’impianto di risalita è stato fermato.Le piste da sci sono state chiuse e l’impianto di risalita è stato fermato.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di stamattina, martedì 30 dicembre, sul secondo tronco della funivia del Monte Moro, che collega l’Alpe Bill al Moro arrivando fino a quota 2.800 metri. Proprio nella stazione d’arrivo, un malfunzionamento del sistema avrebbe fatto entrare troppo velocemente la cabina nella stazione, dove avrebbe urtato con forza contro un muro, probabilmente la barriera di stazione.

Le persone bloccate e il ponte aereo

A momento l’impianto funiviario è ancora fermo. All’interno delle cabine non coinvolte ci sarebbero tra i 90 e i 100 sciatori, tra cui anche bambini, illesi ma da ore bloccati senza possibilità di movimento. Per riportarli a terra, è stato organizzato un ponte aereo con elicotteri dei Vigili del fuoco e Guardia di finanza, insieme ai carabinieri e al soccorso alpino. L’impianto di risalita, costruito nel 1962, all’inizio del 2023 ha subito la revisione generale con sostituzione di motori, pulegge e cabine. I lavori costarono due milioni di euro, di cui 1,8 milioni finanziati dalla Regione Piemonte e 200mila euro dal Comune di Macugnaga. Nonostante gli interventi di manutenzione completati in autunno e il collaudo già eseguito della funivia, si era ancora in attesa del nulla osta da parte delle autorità ministeriali.