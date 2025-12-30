Milano, ecco le immagini della ragazza trovata morta in cortile. L’appello dei Carabinieri: «Chi la riconosce ci chiami»

Inquirenti al lavoro sui filmati delle telecamere: si vedrebbe un uomo con lei la notte prima del ritrovamento

Capelli lunghi, pantaloni blu, giubbotto, sneakers e sguardo rivolto verso il basso. Così appare in un video delle telecamere di sorveglianza la ragazza trovata senza vita nella mattinata di ieri, lunedì 29 gennaio, nel cortile di un condominio di via Paruta, nella periferia Est di Milano. I carabinieri della compagnia Porta Monforte e del nucleo investigativo hanno estrapolato l’immagine dai filmati delle telecamere della zona. D’intesa con la procura, hanno deciso di diffonderle ai media, nella speranza che qualcuno riconosca la donna e che possa fornire informazioni sulla sua identità.

Una vittima ancora senza identità

Quando il suo corpo è stato trovato senza vita dal custode del palazzo, la giovane – di età stimata tra 25 e 30 anni – non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che possano aiutare a risalire al suo nome. Dalle testimonianze raccolte sul posto, nessuno degli abitanti della zona l’ha riconosciuta. Senza esito, al momento, anche le ricerche nelle banche dati in uso alle forze dell’ordine e pure quelle nei centri di accoglienza e nelle comunità per persone in difficoltà di Milano e dintorni.

Nelle telecamere ripreso anche un uomo

Una prima svolta è arrivata grazie all’analisi dei filmati delle telecamere. Secondo quanto si apprende, i video mostrerebbero due persone entrare nel cortile a notte fonda: la donna poi trovata senza vita e un uomo, ripreso poco dopo da solo. Nel filmato, la ragazza non appare impaurita. È possibile, dunque, che conoscesse e l’uomo che era con lei. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio. A un primo esame del medico legale, la vittima presentava segni sul collo e un ematoma su un occhio, ma per conoscere le cause del decesso – così come per stabilire se abbia subìto degli abusi prima di morire – servirà l’autopsia.

















