Questa non è una danza australiana contro il terrorismo

Si tratta di una iniziativa finlandese contro la violenza sui minori

Diverse condivisioni Facebook mostrerebbero la clip di una presunta danza australiana contro il terrorismo. Le cose stanno diversamente, parliamo infatti di una iniziativa finlandese che aveva lo scopo di sensibilizzare contro la violenza ai danni dei minori.

Per chi ha fretta:

La clip secondo alcuni utenti mostrerebbe una danza australiana contro il terrorismo.

Il filmato fa parte invece di un progetto finlandese.

Si tratta della iniziativa pensata per educare contro i crimini e la violenza sui minori.

Analisi

La clip sulla presunta danza australiana contro il terrorismo riporta la seguente didascalia:

Pubblicità australiana per scoraggiare il terrorismo Qual è il contesto della “danza australiana”

La presunta danza australiana che vediamo nel filmato è stata decontestualizzata in diverse pagine del Web. Una analisi del sito Ilta Sanomat ha ricostruito le sue reali origini. Si tratta di una clip pubblicitaria del progetto Turvallinen Oulu. Parliamo per altro di una iniziativa finlandese, nata nel 2018 a seguito di gravi episodi di abusi sessuali. Proprio il video in oggetto ha reso virale l’iniziativa su TikTok, divenuto così oggetto di derisione, anche da parte di VIP come l’attore James Woods, tra i primi a non comprenderne il contesto.

Conclusioni

La clip in oggetto non mostra una danza australiana. Chi continua a decontestualizzare il filmato, non fa altro che perpetrare il bullismo online contro un progetto finlandese pensato per contrastare crimini e violenze contro i minori, preservando l’autostima dei ragazzi.

