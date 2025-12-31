I falsi video delle tende allagate a Gaza

Oltre agli errori dell'AI, vengono ripresi solo donne e bambini

Durante il passaggio della tempesta Byron, sono stati riscontrati allagamenti nella Striscia di Gaza. Oltre alle immagini reali e verificate, sui social sono circolati numerosi video che pretendono di mostrare le condizioni estreme dei campi e delle tende, come fiumi in piena che rischiano di spazzare via donne e bambini. Non sono riprese reali, ma prodotti generati con l’Intelligenza artificiale, come in un caso precedentemente analizzato.

Per chi ha fretta

Alcuni video virali condivisi sui social non sono autentici.

Le clip analizzate mostrano errori tipici dell’Intelligenza artificiale.

I video provengono da TikTok e alcuni risultano etichettati come contenuti generati dall’AI.

I video riprendono esclusivamente donne e bambini, mai uomini adulti.

Analisi

Di seguito, uno dei video che circolano online:

Il video presenta diversi errori tipici dell’AI. Ad esempio, la mano di uno dei presenti è anomala, mentre i capelli di una persona si fondono con la giacca di un bambino che terrebbe sulle spalle.

In un’altra clip, un bambino tenuto in braccio da un adulto presenta un corpo anomalo, con testa e piedi posti in maniera innaturale.

Il problema delle mani lo troviamo anche in un altro video, dove un bambino pare avere due braccia sinistre.

I video provenienti da account TikTok

Questi video risultano pubblicati da account TikTok come @yafi_gaza (attualmente scomparso, ma archiviato qui).

Conclusioni

Le alluvioni e i rischi segnalati a Gaza a dicembre 2025 sono reali e documentati da fonti attendibili. Tuttavia, alcuni dei video diventati virali risultano generati con l’Intelligenza Artificiale.

