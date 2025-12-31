Questo video non mostra migliaia di musulmani contro il Natale in Germania

Il filmato risale al 14 ottobre 2024 e i manifestanti stavano protestando contro le politiche in Cina e le azioni militari di Israele in Medio Oriente

Ogni anno c’è sempre qualche utente desideroso di salvare il Natale. Sì, ma da chi? La minaccia immaginaria può essere una qualsiasi minoranza a cui attribuire i nostri mali. Stavolta è il turno degli immigrati di fede islamica. Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) migliaia di musulmani avrebbero occupato una fiera natalizia in Germania per protestare contro le “nostre” tradizioni.

Per chi ha fretta

Le condivisioni mostrerebbero migliaia di musulmani in protesta contro il Natale in Germania.

I fatti riguardano Amburgo lungo la Steindamm Street.

Il filmato risale al 14 ottobre 2024.

Il giorno prima, nello stesso luogo, c’è stata una manifestazione contro le azioni militari di Israele a Gaza e in Libano.

Analisi

La didascalia della condivisione sulle migliaia di musulmani in cima al video riporta quanto segue:

Migliaia di immigrati musulmani sono arrivati alla fiera natalizia in Germania per protestare contro la tradizione, che va contro le loro credenze e l’Islam

Contro cosa protestavano quelle migliaia di musulmani?

Come spiegato già in una analisi dei colleghi di Demagog, quelle migliaia di musulmani non stavano protestando contro le tradizioni natalizie. Il filmato in oggetto riguarda una manifestazione avvenuta ad Amburgo nell’ottobre 2024, ben prima dell’apertura delle fiere natalizie. I partecipanti stavano protestando contro le politiche in Cina e le azioni militari di Israele in Medio Oriente, non contro le tradizioni cristiane.

Conclusioni

Abbiamo visto che alcuni autori hanno palesemente manipolato il contesto della clip in esame, allo scopo di inasprire le paure riguardo all’immigrazione dei cittadini di fede islamica in Europa. Quelle migliaia di musulmani infatti non stavano protestando contro le tradizioni natalizie in Germania.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.