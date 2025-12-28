Questo albero di natale non è stato bruciato da islamisti nel Regno Unito

La scena riguarda un incidente avvenuto in Cina nel 2024

Circola un video dove un grande albero di Natale va in fiamme ad opera, secondo la narrazione, di jihadisti islamici nel Regno Unito. Infatti, la clip viene condivisa con la scritta in inglese “Islamist Jihadist Burned Christmas Tree in UK”, ma si tratta di una notizia falsa.

Per chi ha fretta

Il video non è stato girato nel Regno Unito.

Le immagini arrivano dalla Cina.

L’incendio è stato accidentale.

Nessun legame con gruppi islamisti o jihadisti.

Analisi

Il filmato mostra un enorme albero di Natale che prende fuoco all’interno di un centro commerciale, mentre il fumo invade l’area e alcune persone intervengono con estintori. Il contenuto viene rilanciato sui social, anche in Italia, come prova di un presunto attacco islamista nel Regno Unito.

La vera storia dell’incendio

Attraverso una ricerca inversa delle immagini su Google, il video compare con una descrizione diversa, ovvero un albero di Natale che prende fuoco in un centro commerciale in Cina.

Ulteriori ricerche per parole chiave portano a diversi articoli di media internazionali e cinesi, pubblicati nel dicembre 2024, che documentano lo stesso episodio:

Christmas is cooked. In the same week that Bryant Park’s iconic holiday market caught fire in Midtown Manhattan, a Christmas tree became a towering inferno at a shopping center in Chengdu, China. No injuries were reported, and mall staff quickly extinguished the terrifying blaze.

Secondo queste ricostruzioni, l’incendio è avvenuto al Sanli Plaza di Chengdu. L’albero, alto circa dieci metri, ha preso fuoco ed è stato rapidamente avvolto dalle fiamme. L’intervento immediato di alcune persone con estintori ha permesso di spegnere l’incendio in pochi minuti. Non si registrano feriti, ma l’albero è stato completamente distrutto e i danni economici stimati in alcune migliaia di yuan.

Le cause dell’incendio

Le prime notizie diffuse dai media cinesi ipotizzavano che il rogo potesse essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta. Tuttavia, gli aggiornamenti successivi, pubblicati dopo le verifiche, hanno chiarito che la causa dell’incendio è stato un cortocircuito elettrico. Si è quindi trattato di un evento accidentale, senza alcun collegamento con atti di terrorismo o estremismo religioso.

Conclusioni

Il video dell’albero di Natale in fiamme non mostra un attacco islamista nel Regno Unito. Le immagini provengono dalla Cina e documentano un incendio accidentale avvenuto in un centro commerciale di Chengdu.

