Denis Kapustin ucciso? La messincena degli 007 ucraini sul comandante russo anti-Putin: «Abbiamo anche incassato la taglia». E Zelensky promuove il capo dell’intelligence

Il comandante della milizia filo-ucraina era stato dato per morto poco dopo Natale. In realtà, si è trattato di una messinscena dell'intelligence per salvarlo da un attentato di Mosca

Denis Kapustin, il comandante del Corpo dei volontari russi (Rvc) che combatte al fianco dell’esercito ucraino, è vivo. La conferma arriva dall’intelligence di Kiev, che sostiene di aver svelato il fallimento di un’operazione dei servizi segreti russi per eliminarlo. Lo scorso 27 dicembre erano circolate notizie sulla presunta morte di Kapustin, noto anche come White Rex, durante i combattimenti sul fronte di Zaporizhzhia. «Avremo la nostra vendetta, Denis. La tua eredità vive», lo aveva salutato il Corpo dei volontari russi in una nota.

La finte morte inscenata dagli 007 ucraini

In realtà, pare che Kapustin non sia davvero morto in combattimento. Un’operazione di controspionaggio di Kiev, durata oltre un mese, avrebbe permesso di metterlo in salvo e identificare i responsabili del piano segreto russo per ucciderlo. La direzione principale dell’intelligence ucraina, scrive il Kyiv Post, avrebbe aiutato il 41enne a fingere la propria morte e reclamare la taglia di 500mila dollari posta sulla sua testa dagli 007 di Mosca. Il ministero della Difesa ucraino sostiene di aver incassato quella cifra, che sarà utilizzata ora per rafforzare le capacità militari contro l’esercito russo. «Al momento, il comandante dell’Rvc si trova sul territorio ucraino e si sta preparando a continuare a svolgere i compiti assegnati», ha fatto sapere l’intelligence di Kiev. Kapustin, insomma, non è morto per davvero. E continua, come fatto negli ultimi mesi, a combattere al fianco dell’esercito ucraino contro Mosca.

Chi è Denis Kapustin

Noto anche con il nome di guerra White Rex, Denis Kapustin viene considerato un «nemico personale» di Vladimir Putin. Quando Mosca ha avviato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, ha fondato il partito di estrema destra Rdk ed è diventato uno dei più importanti russi anti-Cremlino che combattono al fianco di Kiev. Nel 2019, tuttavia, le sue affiliazioni neonaziste lo hanno portato a ricevere un divieto di accesso decennale dall’area Schengen.

Budanov promosso a nuovo capo dell’ufficio presidenziale

Nel frattempo, è arrivato una promozione per Kyrylo Budanov, l’attuale capo dell’intelligence militare. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha scelto per prendere il posto di Andriy Yermak – travolto dallo scandalo corruzione – come nuovo capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina. «In questo momento – ha scritto Zelensky su X – l’Ucraina necessita di maggiore attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza ucraine, nonché al percorso diplomatico dei negoziati, e l’Ufficio del Presidente servirà principalmente all’adempimento di questi compiti del nostro Stato».