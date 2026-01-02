I segreti dei Vip rubati al commercialista Bellavia, l’esperto di Report denuncia l’ex dipendente: un milione di file rubati, da Renzi a Elkann

Gian Gaetano Bellavia, consulente di diverse procure italiane, ha accusato un'ex dipendente di aver sottratto documenti «ad altissima sensibilità»

Una ex dipendente dello studio di Gian Gaetano Bellavia, noto commercialista ed esperto di revisione bilanci, è stata rinviata a giudizio con citazione diretta per il reato di «accesso abusivo a un sistema informatico». L’accusa, partita proprio da Bellavia, è di aver sottratto «un milione di file costituenti il know how dello studio» e che contengono informazioni sensibili su centinaia di clienti, compresi molti nomi di alto profilo della politica italiana e del mondo imprenditoriale.

Più di un milione di file sottratti

Gian Gaetano Bellavia è un nome assai noto in Italia sia tra i magistrati, visto che da decenni è consulente in molte inchieste di criminalità economica, sia per essere spesso ospite della trasmissione Report, in onda su Rai Tre. Il commercialista contesta a una sua ex dipendente di aver sottratto un’enorme quantità di file dai database aziendali – 1.323.953, pari a circa 910 giga – e di averli usati nel suo successivo incarico di lavoro per due società di investigazioni.

I vip coinvolti

Tra quei file, scrive il Corriere della Sera, ci sono anche un centinaio di nomi di spicco della politica e dell’industria: Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, John Elkann, Manfredi Catella, Bettino Craxi, Massimo D’Alema, Luigi Di Maio, Ennio Doris, Geronimo La Russa, Flavio Briatore, Gianni Letta, Claudio Lotito, Cesare Previti e Giulio Tremonti. Alcuni di questi parrebbero clienti dello studio di Bellavia, altri sono semplicemente personaggi coinvolti in vicende giudiziarie in cui il commercialista è stato chiamato a svolgere il ruolo di consulente dei pm. In ogni caso, scrive Bellavia nella denuncia, si tratta di documenti «ad altissima sensibilità». Un’espressione che, fa notare il Corriere, sembra suggerire un indizio: tra quei file non ci sono solo materiali di procedimenti giudiziari ma anche intercettazioni, conti bancari, perquisizioni consegnati a Bellavia per le sue consulenze ma non utilizzati dai pm nei processi.

Nella foto di copertina: Gian Gaetano Bellavia, commercialista ed esperto in revisione bilanci